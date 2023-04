Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: si gioca per il girone B, via

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO PER IL GIRONE B!

Eccoci pronti a vivere le partite del girone B, che sarà il primo a scendere in campo oggi per i risultati di Serie C. Definite la promozione della Reggiana e anche la retrocessione del Montevarchi, ci sono comunque numerosi altri verdetti da stabilire, a cominciare da chi completerà la zona playout con Vis Pesaro, San Donato e Imolese, con l’Alessandria che rischia in maniera particolare essendo due punti alle spalle della Torres.

In zona playoff bisogna invece definire il nome della decima in classifica, cioè l’ultima qualificata, con il Rimini che difende due punti di vantaggio sulla Recanatese, poi naturalmente andranno definite varie posizioni, a cominciare dalla piazza d’onore dal momento che Cesena ed Entella sono appaiate al secondo posto a quota 76 punti con l’ultima giornata ancora da disputare. Eccoci allora giunti al momento di scendere in campo, diamo spazio ancora una volta a tutte le emozioni in compagnia dei risultati di Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE DUE PROMOSSE

Reggiana e Catanzaro saranno paradossalmente le due società più tranquille oggi per i risultati di Serie C, ma ci sembra doveroso onorare le due formazioni che hanno vinto rispettivamente il girone B e il girone C e così hanno già ottenuto la matematica certezza della promozione nel prossimo campionato di Serie B. Per la Reggiana non è stato facile piegare la concorrenza di Cesena ed Entella, ma infine sono bastati gli 80 punti raccolti nelle prime 37 giornate con un bottino di 24 vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte.

Una promozione per scacciare i fantasmi di brutti ricordi della scorsa stagione, quando fu il Modena ad avere la meglio dopo un lunghissimo duello. Il Catanzaro invece ha dominato in maniera totale il girone C: il Crotone ha resistito finché ha potuto, ma contro chi macina 96 punti con trenta vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta c’è ben poco da fare. Peccato che il Catanzaro non riuscirà a toccare quota 100 punti, sono invece giunti in tripla cifra i gol segnati, esattamente 100 prima dell’ultima giornata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI IN CAMPO GIRONE B E GIRONE C!

I risultati Serie C giungono allo striscione d’arrivo, almeno per quanto riguarda la stagione regolare, anche se ci attendono ancora settimane molto lunghe in compagnia di playoff e playout. Intanto però oggi, domenica 23 aprile 2023, sarà un giorno importante per il campionato di Serie C 2022-2023, perché con la trentottesima giornata appunto terminerà la stagione regolare anche per i gironi B e C, dopo il sabato dedicato al girone A, nel quale la promozione è andata alla FeralpiSalò, che salirà quindi in Serie B per la prima volta nella sua storia.

Vige la contemporaneità fra le partite di uno stesso girone nelle ultime due giornate, ecco allora che alle ore 14.30 avremo in contemporanea le dieci partite che ci daranno i risultati Serie C per la trentottesima giornata del girone B, nel quale la Reggiana ha già festeggiato settimana scorsa la matematica certezza della promozione: oggi seguiremo Alessandria Cesena, Lucchese Olbia, Pontedera Gubbio, Recanatese Ancona, Reggiana Imolese, Rimini Montevarchi, San Donato Fiorenzuola, Siena Entella, Torres Fermana e Vis Pesaro Carrarese comunque con la massima attenzione, perché c’è ancora molto da decidere.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Gli appuntamenti con i risultati Serie C proseguiranno poi alle ore 17.30, quando sarà naturalmente la volta del girone C, che a sua volta ha incoronato il Catanzaro come vincitore e squadra promossa con enorme anticipo. Nella fascia del tardo pomeriggio ecco quindi protagonista il gruppo più meridionale con queste dieci partite: Avellino Monterosi Tuscia, Crotone Giugliano, Foggia Turris, Juve Stabia Audace Cerignola, Latina Fidelis Andria, Monopoli Gelbison, Picerno Pescara, Potenza Catanzaro, Taranto Messina e Viterbese Virtus Francavilla.

Promozioni già assegnate, molto però è ancora da decidere nella lotta per i playoff, sia in termini di piazzamenti in griglia sia per quanto riguarda chi riuscirà ad entrare e chi invece rimarrà fuori. Ancora più calda però si annuncia la lotta per la salvezza: c’è chi vorrà evitare i playout, chi vorrebbe giocarli con il fattore campo e chi (nel girone C) deve invece evitare la retrocessione diretta che tocca all’ultima in classifica, altro verdetto già deciso nel girone B con la condannare il Montevarchi.

RISULTATI SERIE C, 38^ GIORNATA

GIRONE B

ore 14.30

Alessandria Cesena

Lucchese Olbia

Pontedera Gubbio

Recanatese Ancona

Reggiana Imolese

Rimini Montevarchi

San Donato Fiorenzuola

Siena Entella

Torres Fermana

Vis Pesaro Carrarese

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 80

Cesena, Entella 76

Carrarese 62

Gubbio 60

Pontedera 59

Ancona 58

Lucchese, Siena 48

Rimini 46

Recanatese 44

Fermana 43

Olbia, Fiorenzuola 41

Torres 40

Alessandria 38

Vis Pesaro 36

San Donato 34

Imolese 33

Montevarchi 27

GIRONE C

ore 17.30

Avellino Monterosi Tuscia

Crotone Giugliano

Foggia Turris

Juve Stabia Audace Cerignola

Latina Fidelis Andria

Monopoli Gelbison

Picerno Pescara

Potenza Catanzaro

Taranto Messina

Viterbese Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 96

Crotone 77

Pescara 62

Picerno, Audace Cerignola 59

Foggia 58

Monopoli 51

Giugliano, Latina 46

Virtus Francavilla, Potenza, Juve Stabia, Taranto 45

Avellino, Turris 43

ACR Messina 40

Monterosi (-2) 39

Gelbison 36

Fidelis Andria 33

Viterbese (-2) 30











