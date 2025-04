RISULTATI SERIE C: SESTRI LEVANTE AI PLAYOUT CON LA LUCCHESE

Terminati gli incontri iniziato alle ore 16:30, diamo un’occhiata insieme ai risultati Serie C più recenti riguardanti il girone B in questa trentottesima ed ultima giornata del campionato 2024/2025. Il Legnago Salus batte fuori casa l’Ascoli per 2 a 1 ma non evita la retrocessione diretta in Serie D a causa del contemporaneo successo del Sestri Levante, vittorioso per 2 a 0 sul campo del Carpi. I Liguri proveranno quindi a salvarsi disputando i playout con la Lucchese, che è stata capace di superare la Torres per 3 a 2. Vincono in maniera netta, precisamente per 3 a 0, il Pescara contro il Campobasso, il Perugia contro il Pontedera e la Spal contro il Gubbio con queste ultime due compagini che non alterano il proprio piazzamento in vista dei playoff nonostante la sconfitta. Non vanno oltre l’1 a 1 il Milan Futuro con la Vis Pesaro ed il Rimini con il Pineto. Solo un pari senza reti infine tra le prime della classe ovvero Entella e Ternana. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA NEL GIRONE B

In questa domenica che è diventata ricchissima di impegni, i risultati Serie C stanno per cominciare con le dieci partite del girone B. Ricordiamo che questo è il gruppo che comprende il Rimini, cioè la formazione che ha vinto la Coppa Italia di Serie C, il che significa che i romagnoli hanno un posto già garantito nella fase nazionale dei playoff di Serie C e pure che il girone B guadagnerà un posto in più nella lunga post-season, alla quale si qualificherà anche l’undicesima in classifica, rendendo di conseguenza ancora più interessante la bagarre, perché c’è un posto in più a disposizione per non porre fine già oggi alla stagione agonistica.

Nel girone C in serata invece la zona playoff si chiuderà come al solito con il decimo posto, ma ci penseremo solamente fra qualche ora. Per il momento, è giusto dedicare tutta la nostra attenzione al girone B che sta per proporci la bellezza di dieci partite in contemporanea per i risultati Serie C, si va in campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI CHIUDONO ANCHE GLI ULTIMI DUE GIRONI

È stata una settimana complicata, ma i risultati Serie C si avviano a tagliare il traguardo della fine della stagione regolare grazie alle partite della trentottesima giornata anche nei gironi B e C oggi, domenica 27 aprile 2025. Entrambi hanno dovuto vivere degli spostamenti imprevisti: il girone B ha visto slittare il turno precedente da Pasquetta a mercoledì, per cui si tornerà in campo a soli quattro giorni di distanza da quello che di fatto è diventato un turno infrasettimanale per il gruppo che rappresenta l’Italia centrale.

Al Sud si era invece già giocato sabato scorso e il sabato sarebbe stato di nuovo il giorno di riferimento per i risultati Serie C del girone C, ma la concomitanza con i funerali di Papa Francesco ha portato allo slittamento di un giorno di questo ultimo turno. Dobbiamo osservare che in entrambi i gironi i verdetti più significativi sono già stati emessi: sono infatti già matematicamente promosse in Serie B sia la Virtus Entella sia l’Avellino, ma alle ore 16.30 per il girone B e alle ore 20.00 per il ricollocato girone C avremo comunque ancora tante emozioni da vivere con ben 18 partite.

RISULTATI SERIE C: LE DUE NEOPROMOSSE IN SERIE B

Ci sembra però giusto dedicare la copertina proprio a Entella e Avellino, in procinto di lasciare i risultati Serie C per essere protagoniste l’anno prossimo al piano superiore. Curioso il caso del girone B, perché proprio all’ultima giornata abbiamo Entella Ternana, che a lungo era sembrata destinata a essere la partita che di fatto sarebbe stata uno “spareggio” per la promozione, prima che il crollo degli umbri lasciasse via libera all’Entella, che così si è presa in anticipo una meritata promozione in Serie B e oggi vivrà un pomeriggio di festa con il pubblico di Chiavari.

Per l’Avellino bisogna sottolineare la curiosità legata alle promozioni degli irpini che si legano ai nuovi Papi, al di là di questo però bisogna dire che il cammino degli irpini è stato autorevole e ha così portato alla certezza della promozione con una giornata d’anticipo, sebbene l’Audace Cerignola sia stata una avversaria degnissima. Oggi si chiude con Avellino Altamura, di conseguenza anche in questo caso avremo una festa casalinga per onorare nel migliore dei modi l’ambito e meritato traguardo già raggiunto in campo.

RISULTATI SERIE C, 38^ GIORNATA

GIRONE B

RISULTATO FINALE PARTITE ore 16.30

Ascoli Legnago Salus 1-2

Carpi Sestri Levante 0-2

Entella Ternana 0-0

Lucchese Torres 3-2

Milan Futuro Vis Pesaro 1-1

Perugia Pontedera 3-0

Pescara Campobasso 3-0

Pianese Arezzo 2-3

Rimini Pineto 1-1

Spal Gubbio 3-0

GIRONE C

ore 20.00

Audace Cerignola Latina

Avellino Altamura

Cavese Sorrento

Giugliano Benevento

Messina Juventus U23

Picerno Foggia

Potenza Catania

Trapani Casertana

