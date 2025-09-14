Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite per la 4^ giornata che si giocano oggi, domenica 14 settembre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LE SECONDE SQUADRE IN COPERTINA

Presentando i risultati Serie C per le partite di oggi, domenica 14 settembre 2025, possiamo notare che la quarta giornata di campionato farà scendere in campo nello stesso giorno le tre seconde squadre presenti nella Serie C 2025-2026. Spicca Juventus Next Gen Arezzo perché i toscani sono la capolista a punteggio pieno nella classifica del girone B, con tre vittorie nelle precedenti tre giornate.

Una marcia eccellente per l’Arezzo, ma un buon rendimento finora anche per la Juventus Next Gen, che a sua volta è imbattuta, anche se con una sola vittoria a fronte di due pareggi. Un inizio comunque certamente migliore rispetto alla scorsa stagione per i giovani bianconeri, che oggi contro l’Arezzo affronteranno un test significativo.

Le altre due seconde squadre avevano invece rinviato i rispettivi impegni della scorsa giornata, per cui sono ferme alle due partite giocate ad agosto. L’esordio assoluto dell’Inter U23 ha portato due pareggi, prima sul campo del Novara e poi in casa contro la Pro Patria, con alcune difficoltà da sistemare, ma certamente anche molte potenzialità intriganti.

L’Atalanta U23 invece quest’anno è finita nel girone C: le trasferte saranno lunghe e costose, finora invece il bilancio sul campo per i giovani bergamaschi nei risultati Serie C è stato decisamente altalenante, con una sconfitta a Latina seguiterò dallo straordinario successo per 6-2 sul Casarano nella seconda giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TANTE BIG IN CAMPO OGGI

Tante squadre attireranno la nostra attenzione oggi nei risultati Serie C, ad esempio proprio l’Inter U23 affronterà il Lecco, che finora ha ottenuto due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate del girone A. Dell’Arezzo capolista a punteggio pieno abbiamo detto, ma la domenica nel girone B sarà decisamente gustosa anche grazie ad altre partite, come la blasonata Perugia Ascoli, nella quale si affrontano due formazioni che hanno pareggiato cinque volte su sei partite finora. Uscirà il segno X anche nella sfida allo stadio Renato Curi?

Attenzione anche alla Ternana, che contro il Carpi deve riscattare un inizio fin qui abbastanza deludente, mentre nel girone C ovviamente spicca il Catania, finora a punteggio pieno con tre vittorie su altrettante partite disputate e oggi atteso dalla trasferta a Cosenza. Riflettori però anche sulla Salernitana, altra squadra a punteggio pieno anche se con sole due partite finora disputate: i campani vivranno il derby regionale contro il Sorrento da favoriti, ma sappiamo che nei risultati Serie C non si può mai dare nulla per scontato…

RISULTATI SERIE C, 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Inter U23 Lecco

Trento AlbinoLeffe

Ore 17.30

Pro Patria Novara

GIRONE B

Ore 12.30

Juventus Next Gen Arezzo

Ore 15.00

Bra Torres

Perugia Ascoli

Ore 17.30

Vis Pesaro Livorno

Ore 20.30

Ternana Carpi

GIRONE C

Ore 15.00

Atalanta U23 Altamura

Cosenza Catania

Ore 17.30

Trapani Casertana

Ore 20.30

Salernitana Sorrento

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DI SERIE C