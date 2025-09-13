Risultati Serie C, classifiche e diretta gol live score delle partite per la 4^ giornata che sono in programma oggi, sabato 13 settembre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SABATO CON CINQUE PARTITE!

Continua la quarta giornata e allora per i risultati Serie C diamo spazio a una sintetica presentazione delle undici partite che ci attenderanno oggi, sabato 13 settembre 2025. Nel girone A non abbiamo più nessuno a punteggio pieno in classifica, oggi però ci attende Renate Union Brescia che è una sfida di lusso fra due delle formazioni che hanno iniziato meglio il nuovo campionato.

Attenzione quindi al derby lombardo fra brianzoli e bresciani, entrambi vincenti nella scorsa giornata, con l’Union Brescia in modo particolare sugli scudi grazie alla nettissima vittoria per 5-0 contro la Pro Vercelli, che avrà quindi grande desiderio di riscatto nella propria partita casalinga contro la Virtus Verona.

Detto che nel girone A giocheranno tutti alle ore 15.00, avremo anche Dolomiti Bellunesi Alcione Milano e Lumezzane Triestina, con i milanesi che sono stati gli unici a cominciare bene in campionato. Gli altri devono invertire la rotta, molto delicato si annuncia in particolare il match in terra bresciana.

Il Lumezzane infatti è l’unica squadra del girone che finora ha sempre perso, mentre la Triestina deve fare i conti con il pesante -7 di penalizzazione. Per i risultati Serie C tuttavia oggi sarà un sabato intenso soprattutto grazie al girone B, che infatti nelle prossime ore ci proporrà la bellezza di cinque partite.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TANTI SPUNTI IN TUTTI I GIRONI

Si giocherà sia alle ore 15.00 sia alle ore 17.30 per i risultati Serie C del girone B: dovremo aspettare domani per la capolista Arezzo, le inseguitrici più vicine sono però Forlì e Ravenna, allora sottolineiamo che entrambe le squadre romagnole giocheranno oggi, dal momento che abbiamo in programma prima Guidonia Ravenna e poi anche Forlì Gubbio, che classifica alla mano sarà il big-match del sabato per il gruppo. Anche in Pianese Sambenedettese e Campobasso Pineto scenderanno però in campo squadre che hanno cominciato tutte abbastanza bene, con il comune obiettivo di consolidarsi verso l’alto.

Discorso diverso invece per Pontedera Rimini, entrambe alle prese con un difficile inizio sul campo e guai grossi specie per i romagnoli, zavorrati da un enorme -11 di penalizzazione. Due partite infine alle ore 17.30 per il girone C, che oggi contribuirà ai risultati Serie C con Picerno Casarano e Siracusa Benevento. La prima potrebbe essere presentata come una sfida con vista sui playoff, la seconda sarà invece difficile per un Siracusa ancora fermo al palo, anche perché il Benevento vorrà rilanciarsi dopo il primo scivolone stagionale nella Serie C 2025-2026…

RISULTATI SERIE C, 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Dolomiti Bellunesi Alcione Milano

Lumezzane Triestina

Pro Vercelli Virtus Verona

Renate Union Brescia

GIRONE B

Ore 15.00

Guidonia Ravenna

Pianese Sambenedettese

Ore 17.30

Campobasso Pineto

Forlì Gubbio

Pontedera Rimini

GIRONE C

Ore 17.30

Picerno Casarano

Siracusa Benevento

