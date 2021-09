Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 5^ giornata gironi A, C

RISULTATI SERIE C: SI CHIUDE LA 5^ GIORNATA

I risultati Serie C saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 26 settembre, in un weekend riservato alla quinta giornata del nuovo campionato e caratterizzato da un calendario particolare. Dopo un paio di recuperi disputati mercoledì, ieri ha già giocato per intero il girone B, mentre oggi ci attendono tutte le partite del girone A più nove su dieci del girone C, che vivrà infine un posticipo domani sera per completare in modo definitivo il quadro dei risultati e delle classifiche Serie C in tutti i gironi.

Cominciamo allora dal girone A, che si disputerà per intero oggi: alle ore 14.30 avremo le prime tre partite, cioè FeralpiSalò Juventus U23, Pro Vercelli Trento e Triestina Lecco, mentre sarà ricchissima la fascia delle ore 17.30, quando si giocheranno le altre sette partite che sono Fiorenzuola Seregno, Giana Erminio AlbinoLeffe, Legnago Salus Sudtirol, Mantova Piacenza, Pergolettese Virtus Verona, Pro Patria Padova e Renate Pro Sesto.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Dal Nord al Sud dell’Italia, adesso naturalmente cui restano da presentare per i risultati Serie C le nove partite in programma nelle prossime ore per il girone C, il gruppo che riunisce le squadre del Mezzogiorno e che sarà completato solamente domani sera, quando alle ore 21.00 sarà visibile in chiaro per tutti sulla Rai l’intrigante “Monday Night” tra Catanzaro e Catania. prima però ci attende una domenica pomeriggio di lusso, dal momento che le nove partite odierne sono attese tutte alle ore 14.30.

Subito dopo pranzo allora gli appassionati e i tifosi di calcio si potranno mettere comodi per seguire le seguenti partite: Avellino Potenza, Bari Paganese, Campobasso Fidelis Andria, Foggia Juve Stabia, Monterosi Tuscia Palermo, Picerno ACR Messina, Taranto Latina, Vibonese Turris e Virtus Francavilla Monopoli, derby di Puglia che al momento è la regione di riferimento, dal momento che alla testa della classifica del girone C ci sono il Bari e appunto il Monopoli.

RISULTATI SERIE C, 5^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.30

FeralpiSalò Juventus U23

Pro Vercelli Trento

Triestina Lecco

Ore 17.30

Fiorenzuola Seregno

Giana Erminio AlbinoLeffe

Legnago Salus Sudtirol

Mantova Piacenza

Pergolettese Virtus Verona

Pro Patria Padova

Renate Pro Sesto

CLASSIFICA

Padova, Pro Vercelli 12

AlbinoLeffe, Sudtirol 10

Lecco 9

Trento, Renate 7

Juventus U23 6

Fiorenzuola 5

FeralpiSalò, Piacenza, Giana Erminio, Pro Patria 4

Mantova, Pergolettese 3

Triestina, Legnago Salus, Virtus Verona 2

Pro Sesto, Seregno 1

GIRONE C

Ore 14.30

Avellino Potenza

Bari Paganese

Campobasso Fidelis Andria

Foggia Juve Stabia

Monterosi Tuscia Palermo

Picerno ACR Messina

Taranto Latina

Vibonese Turris

Virtus Francavilla Monopoli

CLASSIFICA

Bari, Monopoli 10

Paganese, Taranto 7

Juve Stabia, Catanzaro, Virtus Francavilla 6

Foggia, Messina, Latina, Palermo, Campobasso, Picerno 5

Turris, Avellino 4

Potenza, Catania 3

Fidelis Andria, Vibonese, Monterosi 2



