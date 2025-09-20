Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite della 5^ giornata del torneo oggi, sabato 20 settembre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: INIZIANO LE PARTITE!

Eccoci al via del sabato dei risultati Serie C, che inizialmente sarà tutto dedicato al girone B. Tra le squadre che stanno per scendere in campo ce ne sono alcune che vivono posizioni di classifica particolarmente delicate, in particolare due promosse dalla Serie D che sono molto diverse fra loro per tradizione ma sono evidentemente accomunate dalle difficoltà nell’impatto con il calcio professionistico. Tutto questo era ampiamente da mettere in conto per il Bra, che finora ha raccolto due punti con altrettanti pareggi, come sono due anche le sconfitte per i piemontesi a fronte dell’assenza di vittorie.

Un bilancio comunque non del tutto negativo, però ovviamente per avere concrete speranze di salvezza bisognerà cercare di fare qualcosa in più. A Livorno magari si sperava in un ritorno più agevole in Serie C, i toscani invece finora hanno vinto una partita ma per il resto hanno incassato ben tre sconfitte. Senza farsi prendere dall’ansia, sarebbe prezioso per entrambe dare una scossa all’andamento lento nei risultati Serie C già fin da oggi pomeriggio! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DUE GIRONI VANNO IN CAMPO OGGI

Dopo gli anticipi del venerdì, oggi sabato 20 settembre 2025 con i risultati Serie C entreremo nel vivo della quinta giornata del campionato edizione 2025-2026, che tra l’altro precede quello che poi sarà il primo turno infrasettimanale della nuova stagione. Questo comporta qualche particolarità, ad esempio il fatto che il girone A giocherà per intero domani.

Spazio allora solamente agli altri due gruppi e in particolare al girone B, che d’altronde già ieri sera era cominciato fortissimo con ben quattro anticipi per questo turno dei risultati Serie C, mentre le altre sue sei partite saranno tutte in contemporanea alle ore 15.00 di oggi pomeriggio.

Sarà quindi un pomeriggio caldissimo grazie a Gubbio Bra, Livorno Ascoli, Pineto Juventus U23, Sambenedettese Carpi, Torres Ternana e Vis Pesaro Pianese, sicuramente colpisce soprattutto il match in terra abruzzese fra una piccola realtà di provincia e la Juventus, anche se ovviamente con riferimento alla Next Gen dei bianconeri.

Il Pineto fra l’altro è la squadra messa meglio in classifica fra tutte quelle che giocheranno oggi nel girone B per i risultati Serie C, alla pari di Ascoli e Gubbio. Gli umbri hanno un turno che potrebbe essere favorevole, in casa contro il Bra, mentre i marchigiani sono attesi da una sfida dai nobili trascorsi sul campo del Livorno.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: ECCO LE PARTITE AL SUD

La contemporaneità degli orari all’interno del girone è sicuramente per tutelare gli equilibri in vista degli impegni ravvicinati della prossima settimana, il ragionamento si applica anche nel girone C, dove infatti avranno inizio tutte alle ore 17.30 le cinque partite di oggi per i risultati Serie C della quinta giornata. Per la precisione, al Sud si giocheranno Audace Cerignola Foggia, Casertana Cosenza, Catania Sorrento, Crotone Siracusa e Giugliano Salernitana.

Due derby regionali, uno in Puglia e l’altro in Campania, con la Salernitana che evidentemente spicca anche in classifica e il Foggia che invece ha tirato un sospiro di sollievo con la revoca della penalizzazione. Sulla carta questo potrebbe essere poi un turno molto favorevole al Catania, che ha l’occasione di riscattare subito la sconfitta subita a Cosenza (calabresi attesi invece a Caserta) ospitando il Sorrento, che finora è molto in difficoltà nei risultati Serie C, avendo raccolto un solo punto in questo campionato.

RISULTATI SERIE C, 5^ GIORNATA

GIRONE B

ore 15.00

Gubbio Bra 0-0

Livorno Ascoli 0-0

Pineto Juventus U23 0-0

Sambenedettese Carpi 0-0

Torres Ternana 0-0

Vis Pesaro Pianese 0-0

GIRONE C

ore 17.30

Audace Cerignola Foggia

Casertana Cosenza

Catania Sorrento

Crotone Siracusa

Giugliano Salernitana

