Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 6^ giornata (gironi A, C)

RISULTATI SERIE C: PROSEGUE IL TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati di Serie C per mercoledì 29 settembre ci conduce attraverso le partite che si giocano per la sesta giornata dei gironi A e C. Prosegue il turno infrasettimanale, come sempre strutturato su blocchi complessivi di gruppi nei diversi giorni: oggi vale la pena ricordare che si comincia a giocare alle ore 17:30 con le prime sfide, poi avremo alcuni match alle ore 18:00 ma anche una coda serale piuttosto robusta. Riguardo il contesto, nel girone A partono tutti alle spalle del Padova che, impegnato in casa contro il Fiorenzuola, è ancora a punteggio pieno e prova a scappare subito come del resto indicavano le previsioni della vigilia.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol live score: un altro tris per il Siena!

Nel girone C invece il Bari si è proposto come nuova capolista scavalcando un Monopoli che nelle ultime due giornate è calato, ma qui il ritmo è generalmente più lento e dunque ci sono possibilità più ampie. A noi adesso non resta che metterci comodi per stare a vedere quello che succederà: non vediamo l’ora di scoprire quali saranno i risultati di Serie C per il mercoledì dedicato alla 6^ giornata, e naturalmente in che modo cambieranno le classifiche dei gironi A e C che sono ancora particolarmente incerte, ma sicuramente ci stanno fornendo qualche prima indicazione sui rapporti di forza all’interno dei raggruppamenti.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Padova vince ancora, Seregno ok!

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Pur essendo ancora presto per bilanci definitivi, i risultati di Serie C di oggi hanno già un’impronta abbastanza chiara: al primo posto nelle classifiche dei gironi A e C troviamo infatti Padova e Bari, appunto le due squadre che già in estate erano indicate come le favorite per la promozione e che, sia pure con percorsi e conclusioni differenti, hanno fallito il salto di categoria nell’ultimo campionato. I biancoscudati in particolare stanno impressionando per la loro solidità, a oggi non sembra esserci una vera squadra in grado di contrastare la forza di una squadra palesemente costruita per andare in Serie B senza passare dai playoff ma adesso inseguono Albinoleffe e Pro Vercelli, due delle protagoniste dello scorso torneo.

Risultati Serie C, classifica/ Diretta gol: un terzetto al comando del girone B

I risultati di Serie C ci consegnano poi una trasferta delicata per il Bari, che dopo aver pareggiato al San Nicola contro la sorprendente Paganese deve fare visita all’Acr Messina: la neopromossa siciliana non ha un grande passo in questo avvio di stagione, ma sul proprio terreno e contro un’avversaria nobile può certamente esprimere al massimo i suoi valori, e riscattare così la sconfitta subita in rimonta sul campo del Picerno. Altre sfide ovviamente saranno molto interessanti, dunque tra poco daremo la parola ai campi per vedere cosa succederà con i risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C: 6^ GIORNATA

GIRONE A

ore 17:30 Juventus U23 Giana Erminio

ore 17:30 Virtus Verona Pro Vercelli

ore 18:00 Lecco Pro Patria

ore 18:00 Pro Sesto Triestina

ore 18:00 Sudtirol Renate

ore 20:30 Padova Fiorenzuola

ore 20:30 Trento Mantova

ore 21:00 Albinoleffe Feralpisalò

ore 21:00 Piacenza Legnago Salus

ore 21:00 Seregno Pergolettese

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 15

Albinoleffe, Pro Vercelli 13

Renate, Sudtirol* 10

Lecco 9

Trento 8

Feralpisalò 7

Juventus U23, Mantova 6

Fiorenzuola, Triestina 5

Pergolettese, Piacenza, Seregno, Pro Patria, Giana Erminio 4

Virtus Verona 3

Legnago Salus* 2

Pro Sesto 1

* una partita in meno

GIRONE C

ore 17:30 Acr Messina Bari

ore 17:30 Taranto Monterosi

ore 18:00 Fidelis Andria Foggia

ore 18:00 Latina Juve Stabia

ore 18;00 Monopoli Picerno

ore 18:00 Paganese Vibonese

ore 18:00 Palermo Campobasso

ore 18:00 Potenza Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 11

Taranto, Monopoli 10

Virtus Francavilla 9

Picerno, Paganese 8

Turris, Juve Stabia, Avellino 7

Catanzaro, Foggia, Palermo 6

Acr Messina, Fidelis Andria, Campobasso, Latina 5

Catania, Potenza, Monterosi 3

Vibonese 2



© RIPRODUZIONE RISERVATA