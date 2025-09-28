Risultati Serie C, classifiche dei gironi A e C e diretta gol live score delle partite della 7^ giornata in programma oggi, domenica 28 settembre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DOMENICA CON QUINDICI PARTITE

Sarà una domenica ricchissima oggi, 28 settembre 2025, con i risultati Serie C per la settima giornata di un campionato che arriva dal turno infrasettimanale e di conseguenza oggi vedrà scendere in campo solamente i gironi A e C, che hanno disputato le loro partite fra mercoledì e giovedì nella giornata precedente.

Saranno davvero ravvicinati gli impegni soprattutto nel girone A, che è sceso in campo giovedì. Citazione speciale per i primi a scendere in campo, alle ore 12:30 avremo Trento Arzignano e le due squadre giocheranno a soli due giorni e mezzo dall’impegno precedente – il discorso è comunque simile per chi giocherà nel pomeriggio.

Una sfida speciale potrebbe essere Virtus Verona Union Brescia: fra le due città c’è rivalità, anche se ovviamente laVirtus non è l’Hellas, mentre l’Union è la ripartenza del calcio bresciano dopo un’estate a dir poco traumatica. Non mancheranno poi un paio di derby lombardi, costante in pratica inevitabile per i risultati Serie C nel girone A.

Saranno entrambi serali e parliamo di Lecco Giana Erminio e Lumezzane Inter U23, non ci sono rivalità significative e allora potremo concentrarci sull’aspetto squisitamente sportivo di entrambi gli incontri, per una classifica che evidentemente comincia ad emettere indicazioni piuttosto significative.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL BIG-MATCH DEL GIRONE C

Un giorno in più di riposo per il girone C, ma sono comunque giorni intensi per i risultati Serie C. Ad esempio già alle ore 12.30 si giocherà Potenza Atalanta U23, non proprio una gentilezza per la seconda squadra bergamasca che deve fare i conti con una trasferta lunghissima, ma discorso simile va fatto per il Crotone, che mercoledì ha vinto proprio a Caravaggio e oggi giocherà alle ore 15.00 del pomeriggio allo Scida contro la Casertana, forse si poteva dare un attimo di respiro in più a chi ha avuto il viaggio più lungo.

Nel turno infrasettimanale non sono mancati i colpi di scena, davanti hanno rallentato quasi tutte ed è stata clamorosa la sconfitta casalinga in rimonta della Salernitana contro l’Audace Cerignola, che ha bloccato la possibile fuga dei campani, chiamati oggi a cercare il riscatto in quello che, classifica alla mano, sarà di fatto il big-match di giornata per i risultati Serie C, cioè Casarano Salernitana, sul campo della matricola pugliese che sta impressionando tutti e vuole lanciarsi ancora più in alto.

RISULTATI SERIE C, 7^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30

Trento Arzignano

Ore 15:00

AlbinoLeffe Novara

Triestina Renate

Virtus Verona Union Brescia

Ore 17:30

Pergolettese Dolomiti Bellunesi

Ore 20:30

Lecco Giana Erminio

Lumezzane Inter U23

GIRONE C

Ore 12:30

Potenza Atalanta U23

Ore 15:00

Benevento Trapani

Casarano Salernitana

Crotone Casertana

Ore 17:30

Audace Cerignola Catania

Latina Altamura

Siracusa Cosenza

Ore 20:30

Monopoli Cavese

