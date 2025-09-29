Risultati Serie C, classifiche dei gironi A e C e diretta gol live score dei posticipi per chiudere la 7^ giornata (oggi lunedì 29 settembre 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: I POSTICIPI DELLA SETTIMA GIORNATA

C’è ancora tanto da vivere nella settima giornata, infatti oggi lunedì 29 settembre 2025 i risultati Serie C avranno ancora ben cinque posticipi per far calare il sipario sull’ultimo turno del mese di settembre, che il recente turno infrasettimanale ha reso molto intenso anche per le classifiche dei tre gironi.

Sarà un lunedì sera molto intenso soprattutto nel girone A, che d’altronde ha giocato appena giovedì. Potremo infatti seguire Cittadella Pro Patria, Ospitaletto Alcione Milano e Vicenza Pro Vercelli, che delle tre sfide in programma sarà di certo quella nettamente più blasonata e quindi affascinante anche per il grande pubblico.

Al di là di questo aspetto, comunque, il Vicenza sarà in copertina anche per i propri meriti, come è giusto che sia per una squadra che nelle precedenti sei partite ha colto cinque vittorie e un pareggio per ben 16 punti in classifica. I biancorossi sono quindi fra i candidati di spicco per la promozione, anche se il cammino è ancora lunghissimo.

Nelle altre due sfide del girone settentrionale per i risultati Serie C ci saranno in palio punti già pesanti per diverse squadre che hanno cominciato piuttosto male, con l’eccezione dell’Alcione Milano che non è più una sorpresa, arriva dalla vittoria ad Arzignano e vuole quindi consolidarsi nelle posizioni nobili della zona playoff.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: COSA CI PROPONE IL GIRONE C?

Con un notevole balzo geografico, dopo il girone A bisogna parlare anche dei due posticipi del lunedì che ci terranno compagnia nel girone C. Per completare il quadro dei risultati Serie C infatti ci saranno pure Giugliano Sorrento e Picerno Foggia, con fischio d’inizio alle ore 20.30 come d’altronde le altre tre sfide già citate. Nessuna delle squadre coinvolte ha vinto nel turno infrasettimanale, anche se tre su quattro hanno almeno conquistato un pareggio e quindi mosso la propria classifica.

Molto divertente è stato il 3-3 del Sorrento contro il Casarano, oggi i campani sono attesi dal derby contro il Giugliano e sono punti che peseranno, perché entrambe non sono partite bene. Lo stesso discorso vale d’altronde anche per Picerno e Foggia: solo squadre della seconda metà della classifica in campo oggi per i risultati Serie C, siamo solamente alla settima giornata ma naturalmente sarebbe prezioso riuscire a risalire posizioni velocemente. Qualcuno ci riuscirà questa sera?

RISULTATI SERIE C, 7^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20.30

Cittadella Pro Patria

Ospitaletto Alcione Milano

Vicenza Pro Vercelli

GIRONE C

Ore 20.30

Giugliano Sorrento

Picerno Foggia

