Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite in programma nella 8^ giornata (oggi domenica 5 ottobre 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UNA RAFFICA DI PARTITE

Sarà ricchissimo il programma di oggi, domenica 5 ottobre 2025, in compagnia dei risultati Serie C per l’ottava giornata di campionato. Non ci saranno infatti posticipi al lunedì e questo significa che le diciassette partite ancora da disputare saranno tutte nelle prossime ore, dal pranzo fino alla prima serata per una domenica sempre in vostra compagnia.

Ad esempio nel girone A avremo sei partite in ben quattro fasce orarie differenti. Si comincerà con Novara Triestina, sfida fra le più nobili che i risultati Serie C possano offrirci, ma anche molto delicata per la classifica, soprattutto per gli ospiti alabardati che sono alle prese con una devastante penalizzazione che sta rovinando un rendimento in realtà anche piuttosto positivo sul campo.

Il big-match del girone sarà alle ore 17.30 Alcione Milano Vicenza, perché i lombardi stanno disputando un campionato molto positivo e saranno quindi un test significativo per le ambizioni della capolista veneta, un Vicenza d’altronde fino a questo momento praticamente perfetto con sei vittorie e un pareggio in sette giornate.

In serata poi il girone A avrà ancora una doppietta di altri appuntamenti con i risultati Serie C, spiccherà Inter U23 Ospitaletto perché la seconda squadra nerazzurra sta facendo molto bene nella sua prima stagione di esistenza e alle ore 20.30 inseguirà una vittoria che potrebbe lanciare l’Inter U23 tra le pretendenti alla promozione in Serie B.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: GRANDI DERBY AL SUD

Quattro partite in tre fasce orarie sarà invece il menù del girone B per i risultati Serie C in questa ottava giornata. L’appuntamento clou sarà già per pranzo, perché alle ore 12.30 avremo Juventus Next Gen Ravenna, la partita fra l’ambiziosa seconda squadra bianconera e la rivelazione romagnola, che da neopromossa sta lottando per il vertice della classifica. Bella occasione per consolidarsi nelle posizioni di spicco sarà Gubbio Pontedera per gli umbri, i cugini del Perugia invece giocheranno a Carpi a caccia di una scossa dopo una prima parte di campionato davvero pessima, con tre soli pareggi all’attivo.

Il girone C sarà infine mattatore della domenica con addirittura sette partite per i risultati Serie C. Riflettori puntati innanzitutto sul derby campano Salernitana Cavese, perché i padroni di casa vogliono continuare a marciare in vetta alla classifica, un altro derby delicato sarà in Sicilia con Catania Siracusa, i padroni di casa sono certamente favoriti e vogliono sfruttare l’incrocio con i cugini ultimi in classifica. In base al rendimento nel primo mese e mezzo della stagione potremmo invece citare Casertana Casarano, bella sfida per capire chi continuerà a volare in alto…

RISULTATI SERIE C, 8^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30

Novara Triestina

Ore 14:30

Pro Patria Trento

Pro Vercelli Dolomiti Bellunesi

Ore 17:30

Alcione Milano Vicenza

Ore 20:30

Arzignano AlbinoLeffe

Inter U23 Ospitaletto

GIRONE B

Ore 12:30

Juventus Next Gen Ravenna

Ore 17:30

Carpi Perugia

Forlì Guidonia

Ore 20:30

Gubbio Pontedera

GIRONE C

Ore 14:30

Casertana Casarano

Catania Siracusa

Salernitana Cavese

Trapani Giugliano

Ore 17:30

Altamura Potenza

Sorrento Monopoli

Ore 20:30

Audace Cerignola Cosenza

CLICCA PER LE CLASSIFICHE