Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite per l’8^ giornata in programma oggi, sabato 4 ottobre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DIECI PARTITE NEL PRIMO SABATO DI OTTOBRE

Il cammino è ancora lunghissimo, ma tante indicazioni sono già emerse e quindi è sempre più alto l’interesse per i risultati Serie C in vista delle dieci partite della ottava giornata di campionato che sono in programma oggi, sabato 4 ottobre 2025. Quattro di queste saranno nel girone A, che vedrà scendere in campo oggi la seconda in classifica.

Parliamo del Lecco, che sarà atteso dall’ostica trasferta sul campo della Virtus Verona dopo il pareggio casalingo contro la Giana Erminio, che onestamente è stata una mezza delusione e ha dato l’occasione al Vicenza di riprendersi il giorno seguente il primato solitario. Stavolta gioca di nuovo il giorno prima il Lecco, i lombardi stavolta metteranno pressione ai veneti?

Altra partita molto interessante per i risultati Serie C del girone A sarà oggi pomeriggio Union Brescia Pergolettese, per merito anche degli ospiti cremaschi che hanno iniziato bene la stagione, ma soprattutto perché la nuova squadra bresciana è nel terzetto al terzo posto e vuole essere fin da subito protagonista per cercare il ritorno in Serie B.

Più delicate saranno le altre due partite attese oggi nel gruppo più settentrionale della Serie C 2025-2026, perché saranno Giana Erminio Lumezzane e Renate Cittadella, quattro squadre tutte dalla metà della classifica in giù, soprattutto stanno soffrendo molto i veneti, che dopo la retrocessione dalla Serie B ora devono evitare guai peggiori.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: ATTENTI ALL’ASCOLI

Passiamo poi al girone B, che avrà a sua volta quattro partite per i risultati Serie C dell’ottava giornata. Le tre squadre che compongono il terzetto al comando della classifica giocano in altrettanti giorni diversi: ieri l’Arezzo, domani il Ravenna, oggi invece sarà la volta di Ascoli Bra, partita sulla carta perfetta per i bianconeri marchigiani contro la matricola piemontese, che è già ben 12 punti dietro. Alla stessa ora Ternana Pineto e Torres Sambenedettese, l’anno scorso avremmo messo al centro dell’attenzione umbri e sardi, adesso però le gerarchie sono un po’ diverse e soprattutto la Torres deve scuotersi da una brutta partenza.

Tre ore più tardi avremo Campobasso Vis Pesaro, con i molisani che cercheranno di sfruttare il fattore campo per consolidarsi in una ottima posizione di classifica, infine possiamo passare anche al girone C, che per i risultati Serie C oggi ci proporrà “solo” due partite. Atalanta U23 Foggia mette in palio punti delicati per due squadre che sono nelle retrovie, più stuzzicante potrebbe essere Crotone Picerno, soprattutto per merito dei calabresi che però devono vincere per non rischiare di allontanarsi già dalla vetta della classifica.

RISULTATI SERIE C, 8^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.30

Giana Erminio Lumezzane

Union Brescia Pergolettese

Ore 17.30

Renate Cittadella

Virtus Verona Lecco

GIRONE B

Ore 14.30

Ascoli Bra

Ternana Pineto

Torres Sambenedettese

Ore 17.30

Campobasso Vis Pesaro

GIRONE C

Ore 14.30

Atalanta U23 Foggia

Ore 17.30

Crotone Picerno

