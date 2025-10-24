Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano per l'undicesima giornata, come anticipi del venerdì.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IN CAMPO PER DUE PARTITE!

L’undicesima giornata nel campionato di terza divisione inizia venerdì 24 ottobre: da qui i risultati Serie C ci faranno vivere il consueto fine settimana ricco di sfide perché in programma ne avremo ben 30, anche se sono soltanto due quelle di stasera – alle ore 20:30 – come anticipi nel turno che va a cominciare.

Per il girone A saremo in campo con Novara Virtus Verona, mentre nel girone C ci sarà Foggia Altamura: dunque una partita che ammicca a posizioni abbastanza delicate nella classifica del girone del Nord Italia, al Sud il derby pugliese ricalca di fatto lo stesso scenario, quindi ci sarà anche tanta paura in campo.

Almeno questo secondo i pronostici; Novara e Virtus Verona sono due squadre che sulla carta potrebbero giocarsi un posto nei playoff, quantomeno i veneti che hanno fatto sempre bene nelle ultime stagioni, ma per il momento non stanno brillando anche se i piemontesi hanno appena vinto la loro prima partita.

Si tratta dello stesso bottino che ha raccolto il Foggia nel girone C, mentre l’Altamura ha un punto in più; anche in questo caso la quota spareggio per evitare la retrocessione è appena sotto, anche qui però i risultati Serie C ci parlano del grande colpo dei satanelli sul campo del Casarano.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DUE NOBILI DECADUTE

Sotto i riflettori per i risultati Serie C del venerdì sera vogliamo mettere in particolar modo Novara e Foggia, che possiamo considerare nobili decadute: certo i satanelli la Serie A l’hanno vista per l’ultima volta trent’anni fa, ma sono comunque una squadra che ha onorato il nostro calcio e che poi ha vissuto tante annate difficili tra fallimenti e altro, anche oggi rischia davvero di tornare in Serie D (ci aveva giocato nell’epoca del Covid) e contro l’Altamura non può davvero sbagliare se vuole prendere fiato in classifica e sorpassare quella che per ora è una diretta concorrente per la salvezza.

Il Novara nel massimo campionato ha giocato anche nel terzo millennio, con l’epopea di Attilio Tesser e poi il passaggio del compianto Emiliano Mondonico; ci sono anche due vittorie sull’Inter (quella di San Siro aveva portato all’esonero di Gian Piero Gasperini dai nerazzurri), poi gli anni in Serie B culminati con l’amara retrocessione sul campo e anche in questo caso la quarta divisione, adesso il Novara è una squadra che si deve ancora ritrovare e che senza una decisa sterzata dovrà ancora pensare esclusivamente al modo di essere ancora presente nei risultati Serie C il prossimo anno, battendo la Virtus Verona le cose potrebbero migliorare…

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 11^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Novara Virtus Verona 0-0

CLASSIFICA GIRONE A

Vicenza 28

Brescia, Lecco 21

Inter U23 18

Alcione Milano 17

Pro Vercelli 13

Renate, Pergolettese, Albinoleffe, Trento, Cittadella 12

Giana Erminio 11

Dolomiti Bellunesi, Virtus Verona, Novara 10

Ospitaletto, Arzignano 9

Lumezzane, Pro Patria 7

Triestina (-20) -7

GIRONE C

Ore 20:30 Foggia Altamura 0-0

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento, Salernitana 22

Catania 21

Casarano 18

Casertana, Crotone 17

Cosenza 16

Monopoli 15

Potenza 13

Latina 12

Atalanta U23, Altamura, Sorrento 11

Audace Cerignola, Foggia 10

Giugliano, Picerno 9

Trapani (-8), Cavese 8

Siracusa 3