Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score anticipi 13^ giornata

RISULTATI SERIE C, GLI ANTICIPI DI OGGI!

I risultati Serie C tornano in primo piano oggi, sabato 6 novembre. Siamo giunti ormai alla tredicesima giornata, dunque a un terzo del cammino della stagione regolare e le classifiche dei tre gironi cominciano a indicarci situazioni molto significative. Oggi, a differenza di altri sabati, non ci sarà un girone che spiccherà sugli altri, ma il programma della Serie C 2021-2022 sarà comunque molto interessante nelle prossime ore.

Ad esempio, per il girone A ci saranno due partite a caratterizzare il quadro dei risultati Serie C oggi: entrambe avranno il fischio d’inizio alle ore 14.30 e si tratterà di Pergolettese Triestina e Pro Patria Fiorenzuola, che metteranno in palio punti utili sia per inseguire la zona playoff (la squadra messa meglio in tal senso è la Triestina) sia per evitare guai in zona salvezza, che pesa soprattutto su Fiorenzuola e Pergolettese, anche a causa della penalizzazione per i lombardi.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: TUTTI I RISULTATI

Proseguendo a presentare i risultati Serie C per gli anticipi della tredicesima giornata che saranno in programma nelle prossime ore, ecco che il girone B sarà quello in cui ci sarà meno da dire, dal momento che avremo un solo incontro in calendario al sabato. Si tratterà del derby toscano Pontedera Grosseto, fissato alle ore 16.00 e con in palio punti pesanti per la lotta salvezza, dal momento che le due squadre non se la passano bene e devono muovere la graduatoria.

Molto stuzzicante è invece il programma del girone C, che avrà infatti oggi ben quattro anticipi: si comincerà già alle ore 14.30 con Juve Stabia Bari e Vibonese Monopoli, mentre alle ore 15.00 sarà la volta di Campobasso Catania ed infine alle ore 17.30 sarà la volta del fischio d’inizio per Avellino Taranto. Qui dunque ci sarà tanto da segnalare, perché sono coinvolte piazze prestigiose e perché fra loro c’è anche il Bari, per ora saldamente al comando della classifica del girone più meridionale di Serie C.

RISULTATI SERIE C, 13^ GIORNATA:

GIRONE A

Ore 14.30

Pergolettese Triestina

Pro Patria Fiorenzuola

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 27

Padova, Renate 26

FeralpiSalò, Renate 23

Pro Vercelli 19

Lecco, Albinoleffe 17

Triestina 16

Juventus U23 15

Pro Patria 14

Virtus Verona, Piacenza 13

Seregno, Fiorenzuola, Trento, Pergolettese 12

Legnago Salus, Giana Erminio, Pro Sesto 11

Mantova 10

GIRONE B

Ore 16.00

Pontedera Grosseto

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 28

Cesena 25

Modena 24

Pescara, Ancona-Matelica, Siena 20

Imolese, Vis Pesaro 18

Gubbio 17

Entella 16

Carrarese 15

Lucchese 14

Olbia, Montevarchi 13

Fermana, Pontedera 12

Teramo 11

Pistoiese, Grosseto 10

Viterbese 7

GIRONE C

Ore 14.30

Juve Stabia Bari

Vibonese Monopoli

Ore 15.00

Campobasso Catania

Ore 17.30

Avellino Taranto

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 27

Monopoli 22

Palermo, Taranto, Catanzaro 20

Turris 19

Foggia 18

Avellino, Virtus Francavilla, Paganese 17

Picerno 16

Catania, Campobasso 15

Juve Stabia 14

Monterosi 13

Acr Messina 12

Latina 11

Potenza 10

Fidelis Andria 9

Vibonese 8



