Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score (anticipi 14^ giornata)

I risultati Serie C non si fermano mai: dopo le emozioni a raffica che abbiamo vissuto anche domenica scorsa e un buon numero di recuperi che sono invece andati in scena in settimana, soprattutto nel pomeriggio di mercoledì, eccoci pronti a vivere oggi, sabato 5 dicembre 2020, già numerosi anticipi della quattordicesima giornata del campionato di Serie C 2020-2021, che ci proporrà infatti un sabato più ricco del solito, caratterizzato infatti da un gran numero di anticipi. Nella nostra panoramica sui risultati Serie C per presentare il programma di oggi possiamo allora cominciare, come sempre rispettando l’ordine alfabetico, dal girone A. In questo gruppo avremo alle ore 14.30 Renate Giana Erminio, derby lombardo tra squadre con ambizioni a dire il vero assai diverse, poi alle ore 15.00 un match di cartello come Pro Vercelli Livorno, che metterà di fronte due squadre che sono senza dubbio tra le più blasonate dell’intero campionato di Serie C nella sua edizione in corso.

Continuando a spulciare il programma delle partite che già oggi ci daranno numerosi risultati Serie C, possiamo allora passare a un girone B decisamente intrigante, dal momento che questo gruppo proporrà ben tre partite, tutte con fischio d’inizio alle ore 15.00. Si tratterà di Legnago Cesena, Matelica Gubbio e Modena Fermana, sfide intriganti perché metteranno di fronte realtà molto diverse sia per storia sia per obiettivi nel campionato attuale: per l’alta classifica il nome di maggiore spicco potrebbe essere quello del Modena, che per di più ha un turno sulla carta piuttosto favorevole, tuttavia anche Cesena e Matelica sono nel gruppone in zona playoff e i distacchi sono troppo piccoli per fare calcoli. Meglio allora andare in campo pensando solamente alla vittoria, questo naturalmente vale anche nel girone C che alle ore 15.00 proporrà Paganese Bari, unico anticipo del sabato per il gruppo meridionale. Riflettori qui ovviamente puntati sul Bari, che è secondo e vuole rilanciare l’inseguimento alla capolista Ternana.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA, 14^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.30

Renate Giana Erminio

Ore 15.00

Pro Vercelli Livorno

CLASSIFICA

Renate 28

Pro Vercelli 26

Carrarese 25

Pro Sesto 23

JuventusU23 22

Lecco, Como 21

Alessandria 20

AlbinoLeffe, Pro Patria 19

Grosseto 18

Pontedera 17

Novara 15

Livorno 14

Giana Erminio 13

Pergolettese, Olbia, Pistoiese 12

Piacenza 10

Lucchese 6

GIRONE B

Ore 15.00

Legnago Cesena

Matelica Gubbio

Modena Fermana

CLASSIFICA

Padova, Sudtirol 26

FeralpiSalò 24

Perugia 23

Modena, Triestina, Sambenedettese, Mantova 21

Virtus Verona, Carpi, Cesena, Matelica 19

Legnago 13

Gubbio, Imolese 12

Vis Pesaro 11

Fermana, Ravenna 10

Arezzo 6

Fano 5

GIRONE C

Ore 15.00

Paganese Bari

CLASSIFICA

Ternana 33

Bari 26

Teramo 24

Turris 20

Catania, Catanzaro 19

Avellino, Juve Stabia, Foggia 18

Vibonese, Palermo 16

Monopoli 13

Paganese 12

Virtus Francavilla 11

Bisceglie, Potenza 10

Casertana 9

Viterbese 8

Cavese 5



