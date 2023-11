Risultati Serie C, Classifiche/ vincono tutte le ospiti! Diretta gol live score (oggi 24 novembre 2023)

RISULTATI SERIE C: TRIPLICE FISCHIO

Le partite di Serie C hanno raggiunto la conclusione con i seguenti risultati: sul campo dell’Atalanta, i giovani della Dea sono stati sconfitti dal Mantova con un punteggio di 1-2, grazie a due gol della squadra avversaria. Stessa sorte anche per il Foggia, che ha perso in casa contro il Latina con un risultato identico di 1-2, con le reti di Del Sole e Mastroianni a favore degli ospiti. Nel frattempo, l’Albinoleffe ha ottenuto una vittoria fuori casa contro il Trento.

Questi risultati delineano le dinamiche in evoluzione della competizione di Serie C, evidenziando le performance delle squadre coinvolte. Gli appassionati ora rifletteranno su questi incontri e si prepareranno per le prossime sfide, aspettandosi ulteriori emozioni e colpi di scena nella competizione. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI SERIE C: FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo in diversi campi di Serie C, ecco i risultati delle partite: sull’impianto di casa, i giovani dell’Atalanta U23 hanno subito un passo falso trovandosi sotto nel punteggio contro il Mantova. Situazione analoga per l’Albinoleffe che, in trasferta, ha messo a segno un gol grazie ai piedi di Borghini che, di fronte alla porta avversaria, non ha esitato. Il match tra Foggia e Latina ha visto invece un pareggio stantio, con nessuna delle due squadre riuscita a trovare la via del gol.

Questi risultati contribuiscono a delineare le dinamiche della competizione e aprono spazi per l’analisi e la riflessione sulle prestazioni delle squadre coinvolte. Gli appassionati e gli addetti ai lavori ora si preparano per il secondo tempo, sperando in ulteriori emozioni e colpi di scena nella seconda metà delle partite. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA

Eccoci pronti a vivere le tre partite che ci daranno già oggi i primi risultati Serie C attesi per la quindicesima giornata di campionato, spalmata su ben quattro giorni come quasi sempre succede in questa stagione. Finora abbiamo parlato del girone A, quindi adesso possiamo concentrare la nostra attenzione su Foggia Latina, che sarà l’anticipo d’apertura del girone C.

In classifica le due squadre sono molto vicine, si tratterà quindi di una intrigante sfida in zona playoff, dal momento che i padroni di casa pugliesi hanno 21 punti mentre gli ospiti laziali sono una lunghezza avanti, a quota 22 punti. Settimana scorsa tuttavia il Latina ha incassato un pesante ko casalingo per 0-3 al cospetto del Picerno, oggi tenterà il rilancio ma non sarà facile contro un Foggia che invece vorrà bissare la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Messina. Meglio allora lasciare spazio a gol ed emozioni, comincia il venerdì sera in compagnia dei risultati di Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA SECONDA SQUADRA

Presentando i risultati Serie C per gli anticipi della quindicesima giornata, potremmo adesso spendere qualche parola in più per l’Atalanta U23, la seconda squadra dei nerazzurri bergamaschi, i quali da questa stagione hanno imitato la Juventus che per diverse stagioni era stata l’unica società ad iscrivere una seconda squadra in Serie C.

Detto che l’Atalanta U23 ha una partita da recuperare, quindi fino a questo momento ne ha giocate tredici, il bilancio dei giovani nerazzurri orobici è di sette vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, per un totale di 23 punti. Per fare calcoli è presto, a maggior ragione considerando che l’obiettivo principale di una seconda squadra non è fare risultato ma consentire ai giovani di crescere in un contesto professionistico, però l’Atalanta U23 è riuscita a ingranare un buon ritmo, perché dopo appena 4 punti nelle prime quattro partite giocate ha decisamente svoltato, raccogliendone 19 nelle successive nove, un passo che potrebbe addirittura autorizzare sogni di gloria. Oggi ci sarà la sfida contro la capolista: che cosa saprà fare l’Atalanta U23? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCO TRE ANTICIPI

I risultati Serie C saranno protagonisti fin da stasera, venerdì 24 novembre 2023, perché la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024 comincerà nelle prossime ore con ben tre anticipi, che saranno distribuiti fra il girone A e il girone C, mentre non comincerà prima di domani pomeriggio questo turno di campionato di fine novembre per quanto riguarda evidentemente il girone B. Siamo sempre più vicini a metà del cammino della stagione regolare e la posta in palio si fa quindi sempre più significativa.

Ricordiamo allora subito che cosa ci attenderà questa sera per aprire il quadro dei risultati Serie C nella quindicesima giornata del campionato. Il fischio d’inizio sarà per tutti alle ore 20.45, quando per il girone A avranno inizio due partite, cioè il derby lombardo Atalanta U23 Mantova e Trento AlbinoLeffe, mentre il girone C questa sera ci proporrà solamente un anticipo, che sarà Foggia Latina.

RISULTATI SERIE C: LA CAPOLISTA

Possiamo allora scegliere il Mantova come squadra copertina dei risultati Serie C per il venerdì della quindicesima giornata, perché i virgiliani sono la capolista del gruppo più settentrionale, a pari merito con il Padova a quota 32 punti. Scherzi del calendario spezzatino, il Padova giocherà solamente lunedì sera, per cui il Mantova potrebbe essere capolista solitaria addirittura per tre giorni in caso di vittoria o anche solo con un pareggio a Caravaggio, sul campo che ospita le partite casalinghe dell’Atalanta U23.

I giovani nerazzurri non hanno giocato settimana scorsa, ma di recente sono in crescita e saranno quindi un test stuzzicante per il Mantova, che naturalmente sta disputando un ottimo campionato ma domenica scorsa ha perso a sorpresa in casa contro il Trento, un passo falso imprevisto che è costato l’aggancio al vertice da parte del Padova e richiede adesso un immediato riscatto, se si vuole consolidare la posizione nella corsa per la promozione in Serie B, categoria dalla quale il Mantova manca ormai dal 2009-2010.

RISULTATI SERIE C: 15^ GIORNATA

GIRONE A

FINE PARTITA Atalanta U23 Mantova 0-2

FINE PARTITA Trento AlbinoLeffe 1-2

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 35

Padova 32

Triestina 27

Virtus Verona, Atalanta U23 23

Pro Vercelli, Trento, Vicenza 22

Renate, Albinoleffe 19

Giana Erminio, Legnago Salus 18

Arzignano, Lumezzane 17

Pergolettese 16

Pro Sesto 15

Pro Patria 13

Alessandria 12

Fiorenzuola 10

Novara 9

GIRONE C

FINE PARTITA Foggia Latina 1-2

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 29

Picerno, Avellino, Benevento 26

Latina 25

Casertana 24

Taranto 23

Crotone 22

Foggia 21

Audace Cerignola 20

Giugliano 19

Catania, Monopoli, Potenza 18

Sorrento, Turris 13

Virtus Francavilla 12

Acr Messina 11

Brindisi 10

Monterosi 9











