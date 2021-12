RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: si scende in campo! Live score

RISULTATI SERIE C, SI COMINCIA

Tutto è pronto ormai per il fischio d’inizio delle partite delle ore 14.30, che apriranno il quadro dei risultati Serie C in questo campionato giunto ormai alla diciottesima giornata, che è la penultima del girone d’andata. Dando uno sguardo ai prossimi giorni, ecco che mercoledì prossimo (15 dicembre) ci sarà in programma la prosecuzione del derby toscano Lucchese Carrarese che era stato sospeso nell’intervallo per maltempo settimana scorsa, ma anche le due semifinali d’andata della Coppa Italia di Serie C, cioè Padova Catanzaro e Fidelis Andria Sudtirol.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: Palermo al secondo posto

Nel prossimo weekend ci sarà invece la diciannovesima giornata, ultima del girone d’andata, con il gruppo A tutto al sabato e gli altri due alla domenica, in vista del turno infrasettimanale di martedì 21 e mercoledì 22 dicembre, quando di nuovo il girone A precederà gli altri due gruppi per aprire il girone di ritorno, ma anche per chiudere l’anno solare 2021 della Serie C. Adesso però torniamo all’attualità: si comincia a giocare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: la FeralpiSalò vola! Live score

I DERBY

In questo intenso sabato in compagnia dei risultati Serie C, ci faranno compagnia anche un paio di derby regionali, uno per gruppo. Nel girone A infatti si giocherà oggi il derby lombardo Mantova Pro Patria (sfida tra l’altro tra due formazioni di notevole tradizione), mentre nel girone C avremo la sfida tutta pugliese tra il Foggia e la Virtus Francavilla, con la tradizione che in questo caso pende nettamente dalla parte dei rossoneri oggi padroni di casa. In classifica però è la Virtus Francavilla ad essere in vantaggio di tre punti, sia pure a causa del -4 di penalizzazione inflitto al Foggia.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: vince la Juve Stabia!

In ogni caso, il derby pugliese sarà una bellissima sfida nel cuore della zona playoff del girone C, a differenza di Mantova Pro Patria che purtroppo in questo momento si configura come una sfida salvezza nel girone A, dove i virgiliani e i bustocchi sono appaiati a quota 16 punti in classifica e hanno entrambi bisogno di una vittoria per allontanarsi dai guai. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I MARCATORI

In attesa di scoprire quali saranno i risultati Serie C per gli anticipi della diciottesima giornata, possiamo celebrare i migliori bomber in particolare del girone C, che oggi ci offrirà già un bel numero di incontri. L’uomo copertina è senza alcuna ombra di dubbio Luca Moro del Catania, che infatti ha già segnato la bellezza di 16 gol, anche se sette sono arrivati su calcio di rigore. La differenza è comunque clamorosa nei confronti dei suoi inseguitori, perché condividono il secondo posto a quota nove gol segnati Alexis Ferrante del Foggia e Luca Giannone della Turris, mentre a quota otto gol si trova un’altra coppia di attaccanti, formata da Ernesto Starita del Monopoli e Mirco Antenucci del Bari.

Siccome però si giocheranno anche un paio di anticipi del girone A, ricordiamo pure che in questo gruppo il capocannoniere è Francesco Galuppini del Renate, autore di ben 14 gol e a sua volta in netto vantaggio su tutti gli inseguitori. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI ANTICIPI DI OGGI!

I risultati Serie C torneranno al centro dell’attenzione oggi, sabato 11 dicembre 2021, quando comincerà con ben sette anticipi la diciottesima giornata del campionato di Serie C 2021-2022, che poi come di consueto vivrà domani la maggior parte delle sue partite e infine anche un posticipo lunedì sera. Siamo ormai al penultimo turno del girone d’andata di Serie C e di conseguenza le classifiche dei tre gironi ci stanno dando indicazioni molto significative, ma ad ogni turno capiamo sempre meglio cosa sarà di questo campionato.

Presentando le partite che oggi ci daranno i primi risultati Serie C della diciottesima giornata, cominciamo dal girone A che nel pomeriggio ci offrirà un paio di anticipi, entrambi con fischio d’inizio alle ore 14.30, quando avremo il fischio d’inizio di AlbinoLeffe Legnago Salus e del derby lombardo Mantova Pro Patria. Classifica alla mano, l’AlbinoLeffe dovrebbe essere la squadra più ambiziosa verso i playoff, mentre per le altre tre sono in palio punti salvezza.

RISULTATI SERIE C, TUTTE LE PARTITE

Proseguendo a presentare i risultati Serie C per le partite in programma oggi, dobbiamo dire che il girone B non ha in calendario alcun anticipo e di conseguenza passiamo subito al girone C, che farà invece la voce grossa con ben cinque incontri nelle prossime ore. Si comincerà già alle ore 14.30 con Campobasso Catanzaro e Monterosi Fidelis Andria, mentre alle ore 15.00 avremo Juve Stabia Potenza ed infine alle ore 17.30 prenderanno il via anche il derby pugliese Foggia Virtus Francavilla e Picerno Paganese.

Ci saranno diversi incroci di classifica, perché ad esempio il Catanzaro oppure la Virtus Francavilla e il Foggia (nonostante la penalizzazione) sono ottime candidate per la zona playoff, dove sperano di entrare anche Picerno e Juve Stabia, mentre scendendo magari anche solo di pochi punti bisogna iniziare a guardarsi alle spalle (Paganese) ed infine Campobasso, Monterosi, Potenza e Fidelis Andria sono senza ombra di dubbio in piena bagarre nella zona salvezza.

RISULTATI SERIE C, 18^ GIORNATA

GIRONE A

AlbinoLeffe Legnago Salus 1-2

Mantova Pro Patria 0-0

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 43

Padova 37

Renate 36

Feralpisalò 35

Triestina 27

Albinoleffe 23

Seregno 22

Juventus U23, Virtus Verona 21

Piacenza, Pro Vercelli, Lecco, Trento 20

Fiorenzuola 19

Legnago Salus 18

Pergolettese (-2), Pro Patria, Mantova 17

Pro Sesto 14

Giana Erminio 13

GIRONE C

Campobasso Catanzaro 1-2

Monterosi Fidelis Andria 1-0

Juve Stabia Potenza 3-0

Ore 17.30

Foggia Virtus Francavilla 0-0

Picerno Paganese 0-0

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 37

Palermo 32

Catanzaro 31

Monopoli 30

Turris 29

Avellino 28

Virtus Francavilla 27

Juve Stabia 25

Taranto, Foggia (-4) 24

Picerno 23

Catania (-2), Latina, Paganese 20

Monterosi 19

Campobasso 18

Fidelis Andria, Potenza 15

Vibonese, Messina 13



© RIPRODUZIONE RISERVATA