RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: OGGI APPENA DUE ANTICIPI

Sarà in verità una serata abbastanza tranquilla oggi, venerdì 7 febbraio 2025, per i risultati Serie C. Il weekend del campionato di terza serie si aprirà infatti con io consueti anticipi, che saranno tuttavia solamente due in questa ventiseiesima giornata. Appuntamento quindi alle ore 20.30 con Perugia Vis Pesaro nel girone B e Latina Cavese nel girone C. Vogliamo in questa sede parlare soprattutto degli umbri, che sicuramente sono una delle società più nobili di tutta la Serie C 2024-2025, ma pure una di quelle più in difficoltà.

In effetti, il quattordicesimo posto a quota 29 punti è a dir poco deludente per una piazza che nella sua storia ha assistito a tredici campionati di Serie A (e per due volte anche alla Coppa Uefa) e ben ventinove stagioni di Serie B. Naturalmente può anche succedere di scivolare in Serie C, dove però almeno ci si aspetterebbe di trovare il Perugia in lotta per la promozione, e non escluso persino dalla zona playoff, con i cinque punti di vantaggio sui playout (grazie alla penalizzazione della Spal) come unica, davvero modesta consolazione.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: I PROBLEMI DEL PERUGIA

Spicca quindi in negativo nei risultati Serie C la posizione del Perugia nella classifica del girone B. La situazione tra l’altro non offre segnali di miglioramento, se si pensa che l’ultima vittoria risale addirittura al 10 gennaio scorso: 1-0 in casa contro il Carpi. Anche in quel caso si trattava di un anticipo del venerdì, chissà se almeno la collocazione in calendario potrà portare fortuna agli umbri, che in seguito hanno raccolto una sconfitta nel derby contro il Gubbio e due pareggi contro Pescara e Rimini, buoni per evitare guai peggiori ma non abbastanza per rilanciarsi.

Va detto che ai margini della zona playoff è cortissima la classifica del girone B, per cui il Perugia dista un solo punto dal decimo posto e potrebbe quindi passare la notte in zona playoff se tutto dovesse andare per il meglio stasera allo stadio Renato Curi, dove però è in arrivo la Vis Pesaro, rivale decisamente ostica come indica l’eccellente terzo posto in classifica. Insomma, sarà un esame impegnativo, ma il Perugia non ha più tempo da perdere se vuole risalire la china nei risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C, 26^ GIORNATA

Ore 20.30

GIRONE B

Perugia Vis Pesaro

GIRONE C

Latina Cavese

