Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle cinque partite che si giocano come anticipi nella quarta giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI PARTE CON GLI ANTICIPI!

Senza soste i risultati Serie C ci accompagnano verso un altro intenso turno, che prende il via venerdì 12 settembre con i soliti anticipi: nella quarta giornata ci sono oggi cinque partite, tutte con inizio alle ore 20:30, sono coinvolti i gironi A e C e allora è già tempo di andare a vedere cosa stia succedendo nel torneo.

Il girone A ci riserva un’intrigante Arzignano Giana Erminio: dopo due vittorie consecutive i veneti sono caduti nel derby di Vicenza ma restano comunque con una classifica positiva, ha invece vinto sul filo di lana la Giana Erminio che, piegando l’Ospitaletto nel recupero, ha ottenuto il primo successo in campionato.

Proprio gli arancioni, una delle neopromosse, tornano in campo già stasera: l’avversaria è la Pergolettese che sta facendo decisamente bene, avendo ottenuto due vittorie consecutive per lanciarsi concretamente in zona playoff.

Sulla carta questa sarebbe potuta essere una partita per la salvezza, ma i cremaschi in realtà puntano a qualcosa in più; da vedere perché i risultati Serie C per quanto riguarda le partite di oggi sono ancora all’inizio della stagione, tuttavia anche i punti che vengono incanalati in questo momento dell’anno saranno importanti per arrivare a definire le classifiche finali in primavera.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: BIG IN DIFFICOLTÀ

Per i risultati Serie C di questa sera dobbiamo anche parlare del girone C, dove la situazione ci parla di qualche big in difficoltà. Ad esempio, al Veneziani si affrontano Monopoli e Audace Cerignola che l’anno scorso avevano lottato per la promozione diretta con l’Avellino, ma nelle prime tre giornate di questo campionato sono partite con una sola vittoria a testa e per di più con i biancoverdi sconfitti la scorsa settimana, non sta troppo meglio il Crotone che, battuto all’esordio, ha poi racimolato una vittoria e il pareggio nel derby contro il Cosenza, in cui a dire il vero avrebbe meritato qualcosa di più.

Questa sera per gli squali c’è la trasferta di Potenza, contro i lucani che hanno gli stessi punti in classifica; deve risalire la corrente anche il Foggia, che è partito con un -3 di penalizzazione, l’ha già neutralizzato ma naturalmente si trova in fondo alla classifica, oggi però negli anticipi della quarta giornata c’è una bella occasione visto che l’avversaria è il Latina, che ha perso nelle ultime due giornate e sta affrontando un momento difficile. Non resta allora che scoprire quello che succederà con i risultati Serie C di questo venerdì sera…

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Arzignano Giana Erminio

Ore 20:30 Ospitaletto Pergolettese

GIRONE C

Ore 20:30 Foggia Latina

Ore 20:30 Monopoli Audace Cerignola

Ore 20:30 Potenza Crotone

