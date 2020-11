Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score, anticipi 9^ giornata (gironi)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO PER GLI ANTICIPI!

Sono riflettori puntati sui risultati di Serie C: anche oggi, sabato 7 novembre il terzo campionato italiano torna protagonista con i tre suoi gironi A, B e C, per gli anticipi della nona giornata. Rispetto al solito questo sarà un sabato ben ricco: se abitualmente siamo abituati a un programma di anticipi ben scarno per questo 7 ottobre saranno parecchi i match a farci compagnia. La cosa però non deve sorprenderci: nella prossima settimana assisteremo durante la sosta per le nazionale a un intenso turno infrasettimanale di campionato e in vista di trasferte anche molto impegnative, alcuni club hanno preferito anticipare. Andiamo allora subito a vedere quali saranno gli incontri e dunque i risultati di Serie C, che ci faranno oggi compagnia. Partiamo allora dal girone A dove alle ore 15.00 sarà fischio d’inizio tra Grosseto e Carrarase: alle ore 18.30 comincerà l’incontro tra Renate e Lecco, mentre il gran finale sarà alle ore 20.45 con la sfida Pergolettese-Pro Vercelli. Programma ben ricco anche per il girone B dove pure per la nona giornata il primo fischio d’inizio sarà alle ore 15.00: qui avranno inizio tutti e 5 gli anticipi previsti e quindi Fano-Sudtirol, Carpi-Legnago, Cesena-Fermana e Matelica-Ravenna. Solo una sfida sarà invece in calendario per il girone C: alle ore 16.00 sarà infatti la volta di Cavese-Ternana.

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO

Come abbiamo già ricordato nei giorni scorsi, pure la programmazione della nona giornata di campionato come di questa sabato dedicato ai risultati di Serie C, ci pare ben fragile. Ormai da qualche tempo i club della Serie C sono alle prese con un grave aumento di giocatori come di staff e personale che risulta positivo al coronavirus: situazione che sta facendo inevitabilmente spostate parecchie sfide, sia per permettere alle società di effettuare nuovi cicli di tamponi di controllo (e dunque isolare con sicurezza solo i contagiati), sia perché a volte non esistono i numeri minimi per cui si possa scendere effettivamente in campo. La situazione generale è dunque piuttosto complicata e davvero non sappiamo se già i match in programma oggi potranno tutti svolgersi regolarmente. La speranza come il desiderio ovviamente c’è, ma gli appassionati devono prepararsi a cambi repentini: il futuro appare fosco ma per il momento vince la volontà di regalare ancora tante emozioni. Già da oggi.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 15:00 Grosseto- Carrarese

Ore 18:30 Renate-Lecco

Ore 20:45 Pergolettese-Pro Vercelli

CLASSIFICA

Pro Vercelli, Grosseto 14

Carrarese, Pro Sesto, Como, Renate, Pontedera, Novara 13

Lecco, Pro Patria 12

Alessandria, Juventus U23 11

Livorno, Piacenza, Pergolettese, AlbinoLeffe 9

Giana Erminio 7

Pistoiese 6

Olbia 4

Lucchese 1

GIRONE B

Ore 15:00 AJ Fano-Südtirol

Ore 15:00 Carpi-Legnago Salus

Ore 15:00 Cesena-Fermana

Ore 15:00 Matelica-Ravenna

CLASSIFICA

Padova 17

Carpi, Perugia 16

Sudtirol 15

Feralpisalò, Triestina 14

Modena, Mantova 13

Sambenedettese, Imolese 12

Virtus Verona, Legnago Salus, Matelica 11

Cesena 10

Ravenna 9

Vis Pesaro 8

Fermana 7

Gubbio, Arezzo, Fano 3

GIRONE C

Ore 16.00 Cavese-Ternana

CLASSIFICA

Ternana 18

Teramo 17

Bari, Avellino, Turris 14

Juve Stabia 13

Vibonese, Foggia 9

Virtus Francavilla, Catanzaro, Monopoli 8

Bisceglie 7

Catania (-4), Viterbese, Potenza, Paganese 6

Cavese 5

Casertana 3

Palermo 1



