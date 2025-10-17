Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che venerdì 17 ottobre aprono la decima giornata di campionato.
RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI TORNA IN CAMPO!
Consueto appuntamento serale con i risultati Serie C: parliamo qui delle partite che si giocano venerdì 17 ottobre, senza soste il campionato di terza divisione è arrivato alla sua decima giornata e dunque scollina oltre il quarto di stagione regolare, sempre con tante emozioni e storie che vanno raccontate.
Le gare del venerdì sera sono appena tre e coinvolgono i gironi A e B: andando in ordine alfabetico, è davvero intrigante Alcione Milano Inter U23 perché si tratta di una partita di alta classifica con gli arancioni che puntano il terzo posto, anche se restano decisamente staccati da un Vicenza che in questo momento sta dominando.
Attenzione anche ai giovani nerazzurri, che nel primo anno di vita si sono già presi (per ora) la quarta piazza e dunque sono in linea per una corsa che li potrebbe portare direttamente alla fase nazionale dei playoff, niente male davvero mentre nell’altra partita, quella del Silvio Piola, il contesto è leggermente diverso.
Incredibilmente il Novara non è ancora riuscito a vincere in questo campionato, i risultati Serie C ci dicono anche che ha perso solo due volte e dunque ci sono sette pareggi; non fa molto meglio l’Arzignano che si trova in un bel gruppetto di squadre a 9 punti, senza aver ancora innestato le marce alte.
RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: APPENA TRE ANTICIPI
Abbiamo parlato brevemente del girone A, adesso con i risultati Serie C diciamo che l’unico anticipo del girone B è Torres Forlì, e ci presenta una neopromossa romagnola che sta forse facendo più delle aspettative, per il momento si trova in zona playoff e qui a livello di classifica dobbiamo dire che le prime tre (Arezzo, Ravenna e Ascoli) hanno staccato la concorrenza in maniera netta, ci sono ben 9 punti tra i marchigiani e il gruppetto al quarto posto ma se non altro la lotta per la promozione diretta è entusiasmante ed è una gara a chi fa più punti, letteralmente, tra tre squadre che adesso stanno volando.
In questo contesto si pensava che potesse rientrare la Torres, dopo aver assistito alle ultime due stagioni, e invece i sassaresi sono in crisi: per il momento hanno ottenuto soltanto 6 punti e dunque devono seriamente pensare a non retrocedere, anche perché il Rimini che ha vinto sul campo di un Perugia in crisi potrebbe a breve “cancellare” la sua forte penalizzazione e arrivare a un saldo positivo in classifica, dunque inevitabilmente nei risultati Serie C di questa sera la Torres è chiamata a vincere per evitare che la sua posizione peggiori ulteriormente, contro ogni previsione estiva.
RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 10^ GIORNATA
GIRONE A
Ore 20:30 Alcione Milano Inter U23
Ore 20:30 Novara Arzignano
CLASSIFICA
Vicenza 25
Lecco 21
Union Brescia 18
Alcione Milano 17
Inter U23 15
Pro Vercelli, Albinoleffe 12
Pergolettese 11
Virtus Verona, Giana Erminio 10
Ospitaletto, Cittadella, Renate, Arzignano 9
Trento 8
Dolomiti Bellunesi, Novara 7
Lumezzane 6
Pro Patria 4
Triestina (-20) -8
GIRONE B
Ore 20:30 Torres Forlì
CLASSIFICA
Arezzo, Ravenna 24
Ascoli 23
Ternana, Sambenedettese, Carpi 14
Forlì, Gubbio, Guidonia 13
Campobasso, Pianese 12
Pineto, Juventus U23 11
Vis Pesaro 9
Pontedera 8
Livorno 7
Torres 6
Bra 5
Perugia 3
Rimini (-12) -2