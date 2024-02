RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Verso la promozione! Diretta gol live score (25^ giornata, 9 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: VERSO LA SERIE B

Abbiamo già visto, nella presentazione dei risultati di Serie C, che il Cesena ha forse fatto il passo decisivo verso la promozione: forse la Torres ha davvero mollato, i sassaresi che hanno iniziato alla grande la loro stagione si sono trovati a perdere le ultime due partite e il valore del Cesena una squadra che già nelle ultime due stagioni era stata costruita per il salto di categoria, ha fatto il vuoto guadagnando 9 punti di vantaggio. Il Cesena ha vinto le ultime tre partite, e quattro delle ultime cinque; la Torres ha perso tre delle ultime quattro, e dunque in questo lasso di tempo i romagnoli hanno guadagnato ben 7 punti, lasciando l’inseguitrice ad arrancare.

Per di più la sconfitta del Mantova contro l’Albinoleffe ha fatto sì che il Cesena diventasse la squadra con più punti nei risultati di Serie C: sono 59 (due in più dei virgiliani) con ben 18 vittorie e una sola sconfitta in tutto il campionato, i gol realizzati sono 52 (sette in più del Pescara, secondo attacco del girone B) e quelli subiti sono 13, anche qui migliore difesa con quella della Carrarese che ne ha incassati 17. Un passo devastante insomma: ora vedremo se il Cesena riuscirà a portare a termine il compito di tornare in Serie B o se la Torres sarà in grado di recuperare terreno intensificando la lotta. (agg. di Claudio Franceschini)

BEN SETTE ANTICIPI!

Un nuovo appuntamento con i risultati di Serie C è quello che ci introduce alla 25^ giornata: venerdì 9 febbraio saremo già in campo con gli anticipi del turno e saranno ben sette le partite che ci terranno compagnia, due nel girone A e cinque nel girone B tutte con inizio alle ore 20:45. Affrontiamo allora la situazione in campionato: parliamo innanzitutto del girone A, dove il Mantova arriva da una sconfitta e dunque vorrà immediatamente riprendere la sua grande marcia verso la promozione diretta, ma sa di rischiare perché, sia pure in casa, affronta un big match contro la Triestina.

Gli alabardati non hanno saputo affrontare dello scivolone della capolista: anche la Triestina ha perso, e dunque ha anche visto allontanarsi un Padova fermato sul pareggio. A proposito dei biancoscudati, che saranno impegnati a seguire, il Mantova non ha pagato dazio perdendo un solo punto, dunque restano 6 le lunghezze di vantaggio. Pro Sesto Alessandria è invece una partita delicatissima in chiave salvezza: penultima contro ultima, ma i grigi devono recuperare ben cinque lunghezze ai milanesi (e al Fiorenzuola) per garantirsi i playout, i risultati di Serie C ci dicono che in caso di sconfitta il loro destino sarebbe quasi segnato…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo quindi per vivere un intenso venerdì sera dedicato ai risultati di Serie C. Abbiamo parlato del girone A, adesso vediamo invece il girone B: qui il Cesena sembra aver impostato la fuga giusta, le due sconfitte consecutive della comunque encomiabile Torres hanno portato i romagnoli ad avere 9 punti di vantaggio sugli isolani, un margine che forse è già determinante per la squadra bianconera che però questa sera dovrà comunque dare tutto per affrontare il derby esterno contro il Rimini, che arriva dal bel pareggio di Perugia.

Il Grifone non ha saputo approfittare di un’altra caduta della Torres, restando a -8 dal secondo posto in classifica; non solo, si sono avvicinate clienti molto scomode come Carrarese e Pescara anche se questa sera il Delfino rischia parecchio, andando a giocare sul campo di un Gubbio da playoff che sta facendo molto bene. Il Perugia sarà invece a Sestri Levante; qui un occhio anche alla situazione per la salvezza, dove la Spal in caduta libera ospita la Recanatese in una partita delicatissima che, a questo punto, gli estensi non possono davvero sbagliare se vogliono evitare quella che sarebbe la seconda retrocessione consecutiva, o comunque il playout nei risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 25^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Mantova Triestina

Ore 20:45 Pro Sesto Alessandria

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 57

Padova 51

Triestina 46

Atalanta U23 38

Pro Vercelli, Vicenza 37

Lumezzane 35

Virtus Verona 34

Albinoleffe 33

Pro Patria 32

Giana Erminio, Legnago Salus 31

Renate, Arzignano 29

Pergolettese, Trento 27

Novara 22

Pro Sesto, Fiorenzuola 19

Alessandria (-1) 14

GIRONE B

Ore 20:45 Gubbio Pescara

Ore 20:45 Pontedera Arezzo

Ore 20:45 Rimini Cesena

Ore 20:45 Sestri Levante Perugia

Ore 20:45 Spal Recanatese

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 59

Torres 50

Perugia 43

Carrarese 42

Pescara 41

Gubbio 40

Pontedera 38

Entella 31

Lucchese, Juventus U23, Arezzo 30

Pineto, Rimini 29

Sestri Levante, Vis Pesaro, Ancona 25

Recanatese 24

Spal 21

Olbia 20

Fermana 17











