RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Che lotta per i playoff! Diretta gol live score (5 aprile 2024)

RISULTATI SERIE C: LOTTA PLAYOFF

Parlando ancora dei risultati di Serie C possiamo certamente soffermarci sulla lotta ai playoff nel girone C, perché ci sono due squadre coinvolte: come detto è ormai fatta per la Casertana cui manca sostanzialmente un punto per timbrare la post season, e va ricordato che sono già aritmeticamente qualificate sia il Benevento che l’Avellino. Tra le altre squadre, è quasi fatta per Picerno, Taranto e Giugliano; i pugliesi sarebbero già oggi ai playoff senza la penalizzazione di 4 punti ma non dovrebbero mancare l’appuntamento, anche Giugliano e Latina hanno ormai preso margine sull’Audace Cerignola attualmente undicesimo.

Possiamo dire allora che a giocarsela sono in particolar modo sette squadre: Latina, Crotone e Foggia che, se la stagione regolare finisse oggi, sarebbero qualificate e poi ancora Audace Cerignola, Sorrento, Potenza e Acr Messina che sono racchiuse in tre punti tra undicesimo e quattordicesimo posto in classifica. Può ancora succedere molto; il Crotone, in calo, rischia di rimanere fuori anche se dovrebbe essere sorpassato da due squadre, i 4 punti di vantaggio sull’Audace Cerignola in assoluto non sono tanti. La Casertana, come già visto, corre per andare subito alla fase nazionale: sarà una 35^ giornata molto interessante… (agg. di Claudio Franceschini)

SI PARTE CON DUE ANTICIPI!

I risultati di Serie C tornano a farci compagnia venerdì 5 aprile 2024: è il giorno dedicato ad appena due anticipi per la 35^ giornata, possiamo dunque dire subito che si tratterà di Sestri Levante Pineto nel girone B e Foggia Casertana nel girone C, entrambe le partite andranno in scena alle ore 20:45 e chiaramente ci stiamo sempre più avvicinando alla conclusione della stagione regolare, con i vari verdetti che stanno arrivando. Al momento ne abbiamo due aritmetici: il Cesena ha ottenuto la promozione in Serie B mentre il Brindisi è retrocesso in Serie D, per il resto bisognerà aspettare ma già questo turno potrebbe essere importante.

La partita del girone B è fondamentale per la qualificazione ai playoff: Sestri Levante e Pineto condividono la posizione in classifica a 41 punti, appena sotto le prime dieci, di conseguenza una vittoria sarebbe molto importante per fare un passo avanti verso una post season che sarebbe un ottimo traguardo per entrambe, considerando che sono neopromosse e partivano per salvarsi. Nel girone C invece il Foggia è tornato a perdere ma oggi sarebbe comunque ai playoff, alla Casertana manca un punto per avere la certezza matematica di aver raggiunto l’obiettivo. Staremo a vedere cosa ci diranno questi due anticipi per i risultati di Serie C, lo scopriremo presto insieme…

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie C: una situazione dunque ancora in divenire per le quattro squadre coinvolte negli anticipi della 35^ giornata, ma uno scenario che potrebbe diventare più che positivo. La Casertana non avrebbe nemmeno dovuto giocare questo campionato, ma ha sfruttato alla grande il fatto di essere stata ripescata: quarta in classifica (sarebbe quinta senza la penalizzazione del Taranto) ha quasi entrambi i piedi nei playoff e soprattutto può puntare con decisione alla qualificazione diretta alla fase nazionale, certamente però non sarà facile vincere a Foggia perché i satanelli si sono ritrovati.

Al netto dell’ultima sconfitta, il Foggia è passato dal rischio di giocare il playout per non retrocedere alla zona playoff: questo ci dice anche come in Serie C, almeno nel girone C, la classifica sia corta e un paio di giornate possa creare un contesto del tutto differente. Ad ogni modo possiamo indicare nello Zaccheria lo stadio in cui si giocherà il big match questo venerdì sera, naturalmente però anche nel girone B abbiamo una partita delicata e, di conseguenza, a noi non resta che scoprire passo dopo passo cosa ci diranno i campi per i risultati di Serie C legati agli anticipi della 35^ giornata, aspettando che il quartultimo turno della stagione regolare si completi.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 35^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:45 Sestri Levante Pineto

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 86

Torres 72

Carrarese 64

Perugia 59

Gubbio 54

Pescara, Juventus U23 48

Arezzo, Pontedera 47

Rimini 44

Lucchese 43

Pineto, Sestri Levante, Entella 41

Spal 37

Ancona 35

Recanatese 34

Vis Pesaro 33

Olbia, Fermana 25

GIRONE C

Ore 20:45 Foggia Casertana

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 73

Benevento 62

Avellino 60

Casertana 55

Picerno 54

Taranto (-4) 53

Giugliano 52

Latina 51

Crotone 48

Foggia 45

Audace Cerignola 44

Sorrento 42

Potenza, Acr Messina 41

Catania 39

Turris 37

Monopoli 36

Virtus Francavilla 30

Monterosi 28

Brindisi (-4) 18











