Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi, 12 dicembre

RISULTATI SERIE C: OGGI SI GIOCANO 4 ANTICIPI!

I risultati Serie C tornano protagonisti anche oggi, sabato 12 dicembre 2020, grazie ai quattro anticipi che avranno l’onore di aprire la quindicesima giornata del terzo campionato italiano, edizione 2020-2021. Sono passati appena tre giorni dai recuperi che hanno caratterizzato questa settimana come d’altronde anche le precedenti: la Serie C marcia a ritmi altissimi, come sta facendo qualsiasi competizione sportiva in questo periodo, sperando naturalmente che tutto possa andare per il meglio anche nei prossimi mesi. Mettendo però adesso in primo piano solamente l’aspetto strettamente sportivo, andiamo a ricordare che cosa ci attenderà nelle prossime ore per quanto riguarda i risultati Serie C, con almeno un anticipo per gruppo. Il girone A proporrà Como Carrarese con fischio d’inizio alle ore 14.30 e mezz’ora più tardi, dunque alle ore 15.00, Pro Vercelli AlbinoLeffe; alla stessa ora ecco Imolese Vis Pesaro per il girone B. Infine, sarà protagonista verso sera il girone C, con Juve Stabia Potenza in programma alle ore 17.30.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: FOCUS SUGLI ANTICIPI

Concentriamo allora adesso la nostra attenzione sulle squadre che oggi apriranno il quadro dei risultati Serie C per la quindicesima giornata. Nel girone A, in campo Como e Carrarese: lombardi e toscani sono in piena zona playoff e potrebbero anzi puntare anche al primo posto, tuttavia devono riscattarsi dalle delusioni della scorsa giornata, quando il Como non è andato oltre un discreto pareggio sul campo del Pontedera e soprattutto la Carrarese ha perso in casa in modo francamente imprevisto contro la Pergolettese. La Pro Vercelli invece riparte dopo un rinvio e rilancia l’inseguimento proprio al Renate sfidando l’Albinoleffe, che arriva da un pareggio contro l’Olbia. Nel girone B invece avremo Imolese Vis Pesaro e in questo caso dobbiamo parlare di sfida salvezza, dal momento che le due squadre sono appaiate a quota 12 punti: i padroni di casa arrivano da una sconfitta a Perugia, gli ospiti dal pareggio nel derby marchigiano con il Fano. Infine, la serata con Juve Stabia Potenza: le Vespe vogliono consolidarsi in zona playoff dopo avere osservato il turno di riposo domenica scorsa, mentre il Potenza arriva dalla sconfitta casalinga con la Viterbese e avendo appena 10 punti in classifica avrebbe davvero bisogno di una scossa.

RISULTATI SERIE C, 15^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.30 Como Carrarese

Ore 15.00 Pro Vercelli AlbinoLeffe

CLASSIFICA SERIE C

Renate 31

Pro Vercelli 26

Como, Carrarese, Juventus U23 25

Lecco 24

Alessandria, Pro Sesto 23

Albinoleffe 20

Pro Patria, Grosseto 19

Pontedera 18

Novara 17

Pergolettese 15

Livorno, Piacenza 14

Giana Erminio, Olbia 13

Pistoiese 12

Lucchese 6

GIRONE B

Ore 15.00 Imolese Vis Pesaro

CLASSIFICA SERIE C

Padova, Sudtirol 29

Perugia 26

Modena, Mantova, Feralpisalò, Sambenedettese 24

Cesena 22

Triestina 21

V Verona, Carpi 20

Matelica 19

Gubbio 15

Legnago 13

Imolese, V Pesaro 12

Fermana 11

Ravenna 10

Fano 9

Arezzo 7

GIRONE C

Ore 17.30 Juve Stabia Potenza

CLASSIFICA SERIE C

Ternana 36

Bari 29

Teramo 25

Catanzaro 22

Avellino, Foggia 21

Catania, Turris 20

Juve Stabia 18

Vibonese 17

Palermo 16

V Francavilla 14

Monopoli 13

Paganese 12

Viterbese 11

Bisceglie, Potenza 10

Casertana 9

Cavese 6

