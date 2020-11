Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (12^ giornata)

RISULTATI SERIE C: OGGI GLI ANTICIPI DELLA 12^ GIORNATA

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie C, già oggi, sabato 21 novembre 2020, quando daremo il via alla 12^ giornata del campionato regolare per i tre gironi A, B e C. Dopo un intenso mercoledì riservato ad alcuni recuperi per il terzo campionato nazionale, ecco che i nostri beniamini del terzo campionato nazionale saranno di nuovo in campo e questa volta con un programma piuttosto interessante di anticipi. Come è noto, ormai da qualche anno è la domenica il giorno-clou della Serie C, mentre al sabato sono riservatI solo pochi anticipi, appena uno per girone: questa volta per il calendario ci appare appena più ricco. Esaminandolo da vicino vediamo che infatti che saranno già due i match per la Serie C girone A che ci faranno compagnia e tutti e tre previsti per le ore 15.00 e dunque Grosseto-Livorno e Renate-Alessandria. Per il girone B nella 12^ giornata invece alle ore 15.00 assisteremo all’incontro tra Perugia e Gubbio, mentre alla stessa ora ma per il girone C andrà in scena la sfida tra Juve Stabia e Viterbese.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA: IL CONTESTO

Siamo dunque impazienti di dare il via a questo sabato nuovamente dedicato ai risultati della Serie C: dopo tutto come abbiamo visto prima, ci attendono match interessanti, dove pure verranno messi in palio tre punti di gran peso per la 12^ giornata. Benchè in molti casi la classifica non sia al completo (visto l’alto numero di rinvii occorsi finora e i pochi recuperi per ora disputati), non ci vuole comunque molto a capire il valore per la graduatoria della sfida tra Renate e Alessandria per il girone A. La squadra nerazzurra è tra le migliori formazioni in circolazione in questa prime battute del campionato e i ragazzi di Diana stanno lavorando sodo per rimanere leader, come ben testimoniano i 4 risultati utili di fila appena rimediati. Pure se la vedranno oggi con un rivale ostico e non meno ambizioso come sono i grigiorossi, che pure vantano uno stato di forma invidiabile prima del turno. E’ pur match affascinante, a prescindere dalla classica del girone B quello tra Perugia e Gubbio: un bel derby umbro, dove il grifone ha l’opportunità di redimersi dopo il pari rimediato contro il Carpi pochi giorni fa e tornare dunque in testa. Sarà infine pure sfida da non perdersi l’unica in programma per il girone C tra Juve Stabia e Viterbese: le vespe di Padalino hanno infatti bisogno di risposte dal campo dopo gli ultimi risultati negativi e la Viterbese potrebbe diventare oggi vittima eccellente.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 15.00 Grosseto-Livorno

Ore 15.00 Renate-Alessandria

CLASSIFICA GIRONE A

Pro Vercelli 23

Renate 22

Carrarese 19

Lecco 18

Alessandria, Pro Sesto 17

Pontedera, Como 16

AlbinoLeffe, Pro Patria 15

Novara, Grosseto 14

Livorno, Juventus U23 13

Pergolettese 12

Pistoiese, Piacenza 9

Olbia 8

Giana Erminio 7

Lucchese 3

GIRONE B

Ore 15.00 Perugia-Gubbio

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 23

Perugia 21

Modena, Feralpisalò 20

Sudtirol 19

Carpi 18

Triestina, Matelica, Cesena 17

Sambenedettese 16

Virtus Verona 15

Mantova 14

Legnago, Imolese 12

Fermana, Ravenna 9

Vis Pesaro 8

Gubbio 7

Fano 5

Arezzo 3

GIRONE C

Ore 15.00 Juve Stabia-Viterbese

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 27

Teramo 23

Bari 20

Turris, Catanzaro 16

Avellino 15

Juve Stabia 14

Foggia 13

Vibonese, Palermo, Catania 12

Paganese 10

Monopoli, Virtus Francavilla, Potenza 9

Bisceglie, Viterbese 7

Casertana 6

Cavese 5



© RIPRODUZIONE RISERVATA