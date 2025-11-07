Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano per la tredicesima giornata.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI RIPARTE CON TRE ANTICIPI!

Eccoci al tradizionale venerdì dei risultati Serie C: è il 7 novembre e sono tre le partite che, a cominciare dalle ore 20:30 come sempre, ci terranno compagnia per aprire la tredicesima giornata, ricordando che tra quelli professionistici questo è il campionato nel quale si sono disputati più turni.

Inevitabile visto che poi i playoff rappresenteranno un torneo quasi a parte e molto lungo; intanto questa sera siamo in campo con i gironi B e C, in quello che riguarda il Sud Italia abbiamo una delicata Cavese Potenza tra due squadre che comunque stanno dimostrando di essere in ripresa, e possono giocarsi le loro carte.

Il Potenza in particolar modo, grazie ai suoi 16 punti, è rientrato in zona playoff: occupa il decimo posto, ultimo utile per disputare la post season, in una classifica che nelle prime posizioni risulta già parecchio sgranata, sempre comandata dalla Salernitana che ha però il Catania con il fiato sul collo.

Ha sprecato una grande occasione il Benevento, che nell’ultimo impegno si è fatto recuperare dal Sorrento e si è leggermente staccato; la Cavese arriva a questi risultati Serie C con 13 punti e una salvezza virtuale che ora deve provare a difendere, sicuramente sta facendo meglio rispetto al brutto avvio di stagione.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL RISCATTO DELLA BIG

Analizzando ancora i risultati Serie C e spostandoci al girone B, possiamo notare che la situazione di classifica è del tutto diversa: qui Arezzo, Ravenna e Ascoli fanno corsa a parte perché i marchigiani hanno 7 punti di vantaggio sulle due quarte, entrambe sorprendenti perché si tratta delle sorprendenti Forlì e Guidonia. Sarebbero anche potuti essere di più, ma l’Ascoli è caduto nel big match del Bruno Benelli; dunque i ruoli si sono di fatto invertiti tra i bianconeri e il Ravenna e questa sera la squadra marchigiana prova a ripartire ospitando il Gubbio, reduce dal pareggio nel derby contro la Ternana.

Attenzione invece a Campobasso Sambenedettese: l’altra squadra marchigiana impegnata oggi nei risultati Serie C è in crisi, ha perso le ultime quattro partite ed è uscita dalla zona playoff, dove invece si trovano i molisani che hanno due punti in più (16) e possono sperare di infliggere un duro colpo a quella che oggi è a tutti gli effetti una concorrente diretta. Saranno i campi a dirci come andranno le cose tra poco, noi ci accomodiamo aspettando che queste tre partite prendano il via anche per scoprire quali saranno le nuove classifiche che si disegneranno prima delle partite che si disputeranno nei prossimi giorni.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 13^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:30 Ascoli Gubbio

Ore 20:30 Campobasso Sambenedettese

CLASSIFICA GIRONE B

Arezzo 31

Ravenna 30

Ascoli 27

Forlì, Guidonia 20

Ternana 19

Carpi 18

Gubbio 17

Vis Pesaro, Pineto, Campobasso 16

Sambenedettese, Pianese, Juventus U23 14

Pontedera 12

Bra, Livorno 10

Perugia, Torres 7

Rimini (-12) -1

GIRONE C

Ore 20:30 Cavese Potenza

CLASSIFICA GIRONE C

Salernitana 26

Catania 25

Benevento 23

Monopoli 21

Cosenza 20

Casarano, Casertana 18

Crotone, Atalanta U23 17

Potenza 16

Altamura 15

Trapani (-8), Latina 14

Sorrento 13

Cavese, Giugliano 12

Picerno, Audace Cerignola, Foggia 10

Siracusa 6