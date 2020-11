Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (13^ giornata)

RISULTATI SERIE C:: I TRE ANTICIPI DI OGGI

Sono appena tre le partite che si giocano sabato 28 novembre per i risultati di Serie C: siamo arrivati alla 13^ giornata, e in settimana abbiamo vissuto 10 gare che hanno rappresentato i recuperi per le sfide che erano state posticipate a causa del Coronavirus. Non saranno le ultime, ma intanto la Lega Pro ha deciso di proseguire con il regolare svolgimento del campionato: di conseguenza alle ore 15:00 saremo in campo per Pergolettese Renate (girone A) e Vibonese Ternana (girone C), a chiudere il programma degli anticipi sarà invece, per il girone C, Imolese Arezzo che si gioca alle ore 20:45. Aspettando che queste partite prendano il via, regalandoci un nuovo assetto delle classifiche di ciascun girone, possiamo provare a ipotizzare come potrebbero andare le cose, ricordando che ovviamente domenica si aprirà una lunga lista di gare che come sempre rappresenteranno il “cuore” della giornata per i risultati di Serie C.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Per i risultati di Serie C che sono legati agli anticipi del sabato, troviamo in campo tre squadre che hanno affrontato i recuperi del mercoledì. Le sorti sono state differenti: la Pergolettese infatti ha ceduto alla superiorità della Pro Vercelli perdendo in casa, e si trova ad affrontare una situazione di classifica ben poco entusiasmante. Stesso discorso per l’Arezzo nel girone B, perché gli amaranto sono rimasti all’ultimo posto in classifica e ancora senza vittorie dopo il ko di Mantova, per la società toscana sarà davvero complicato confermare la categoria. Nel girone C invece la Vibonese ha strappato un pareggio interno al Foggia: magari non il risultato sperato, ma comunque un punto che permette ai rossoblu di muovere la classifica e continuare a sperare in un posto nei playoff. L’attesa oggi sarà anche per due squadre che si stanno giocando la promozione diretta: il Renate di Aimo Diana continua a fare benissimo e nel girone A si trova al secondo posto alle spalle della già citata Pro Vercelli, la Ternana di Cristiano Lucarelli sta dominando il girone C riuscendo a mettere alle sue spalle il Bari, che peraltro ha già battuto al San Nicola lanciando un segnale forte a tutte le rivali. Tra poco si torna in campo per i risultati di Serie C, non resta che vedere quello che succederà…

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: 13^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Pergolettese Renate

CLASSIFICA GIRONE A

Pro Vercelli 26

Renate 25

Carrarese 22

Lecco 21

Como, Pro Sesto 20

Juventus U23 19

Albinoleffe, Pro Patria 18

Grosseto, Alessandria 17

Pontedera 16

Novara 14

Livorno, Giana Erminio 13

Pergolettese 12

Olbia, Pistoiese, Piacenza 9

Lucchese 3

GIRONE B

Ore 20:45 Imolese Arezzo

CLASSIFICA GIRONE B

Sudtirol 25

Feralpisalò, Padova 23

Perugia 22

Triestina, Modena 20

Carpi, Mantova, Cesena, Matelica 18

Sambenedettese 17

Virtus Verona 16

Legnago Salus, Imolese 12

Vis Pesaro, Gubbio 11

Ravenna 10

Fermana 9

Fano 5

Gubbio 3

GIRONE C

Ore 15:00 Vibonese TernanaRsu

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 30

Bari, Teramo 23

Turris 20

Catanzaro 19

Juve Stabia 17

Avellino, Foggia 15

Vibonese, Monopoli, Catania (-2) 13

Palermo 12

Paganese 11

Virtus Francavilla 10

Bisceglie, Potenza 9

Viterbese 7

Casertana 6

Cavese 5

