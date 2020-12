Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (16^ giornata)

RISULTATI SERIE C LIVE 16^ GIORNATA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Saranno i risultati della Serie C a farci compagnia in questo sabato 19 dicembre 2020. Dopo i pochi recuperi disputati mercoledì scorso, il terzo campionato nazionale torna dunque sotto ai riflettori per dare il via oggi alla sua 16^ giornata e certo non vediamo l’ora di dare la parola al campo. Questo anche perchè, cosa un poco strana per il sabato, saranno parecchi gli incontri per i gironi A, B e C che ci faranno compagnia oggi pomeriggio. Complice un turno di campionato ravvicinato (si giocherà mercoledì 23 dicembre, prima dello stop per le festività natalizie) molti club hanno chiesto e ottenuto che si anticipasse il proprio impegno: di fatto saranno ben 12 le partite che sono state messe in programma. Esaminando dunque il calendario va detto che per il girone A il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 14.00 quando avrà inizio l’incontro tra Lecco e Pro Vercelli: alle ore 15.00 sarà invece la volta delle sfide Carrarese-Albinoleffe, Giana Erminio-Olbia e Piacenza-Pergolettese. Proseguendo nel calendario, ecco che per il girone B saranno ben cinque le sfide che avranno inizio alle ore 15.00 e dunque Cesena-Sambenedettese, Matelica-Carpi, Ravenna-Imolese, Triestina-Perugia e Virtus Verona-Sudtirol: solo alle ore 18.00 sarà la volta di Feralpisalò-Fermana. Programma poi di grande interesse anche per il girone C, visto che alle ore 17.30 ci attenderanno gli incontri Catanzaro-Juve Stabia e Teramo-Cavese.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: IL CONTESTO

Nella trepidante attesa di dare il via a questo sabato così ricco per i risultati della Serie C, pure ci pare utile dare un contesto ai match che sono stati messi in calendario. Partendo dal girone A, possiamo poi dire di aver finalmente un quadro completo: non vi sono più altri recuperi (almeno a oggi) e tutti i club sono ora alla pari. Ecco perchè risulta particolarmente importante la sfida tra Lecco e Pro Vercelli di questo pomeriggio, dove la compagine piemontese (di ritorno dal KO in settimana col Livorno) potrà cercare di rilanciarsi nella lotta alla prima posizione della classifica, dove è il Renate ancora a dominare. Pure è girone ormai “al completo” quello B e già oggi saranno allora riflettori puntati sul Sudtirol, che nella sfida in trasferta contro la Virtus Verona, proverà a conservare la prima piazza, fissando alle spalle un buon vantaggio sul primo rivale, il Padova (in campo solo domani). Purtroppo i risultati di Serie C attesi oggi potrebbero non aiutare a diradare la nebbia anche ancora perseguita il gruppo C: qui ancora parecchi club hanno almeno un turno da recuperare e la classifica dunque non è chiarissima. Pure non scordiamo che oggi in campo, negli anticipi della 16^ giornata ci saranno squadre come Teramo e Catanzaro, che pure rimangono in lizza per il titolo di primo rivale della capolista Ternana, che ancor oggi pare lontanissima.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 14:00 Lecco-Pro Vercelli

Ore 15:00 Carrarese-AlbinoLeffe

Ore 15:00 Giana Erminio-Olbia

Ore 15:00 Piacenza-Pergolettese

CLASSIFICA GIRONE A

Renate 32

Como 28

Pro Vercelli 27

Alessandria 26

Juventus U23, Carrarese 25

Lecco 24

Pro Sesto 23

Pro Patria, Grosseto 22

Albinoleffe, Pontedera 21

Pergolettese 18

Novara, Livorno 17

Pistoiese 15

Piacenza, Olbia 14

Giana Erminio 13

Lucchese 9

GIRONE B

Ore 15:00 Cesena-Sambenedettese

Ore 15:00 Matelica-Carpi

Ore 15:00 Ravenna-Imolese

Ore 15:00 Triestina-Perugia

Ore 15:00 Virtus Verona-Südtirol

Ore 18:00 FeralpiSalò-Fermana

CLASSIFICA GIRONE B

Sudtirol 32

Padova 29

Perugia, Modena 27

Feralpisalò, Cesena 25

Mantova, Sambenedettese 24

Matelica 22

Triestina, Virtus Verona, Carpi 21

Gubbio, Legnago Salus 16

Vis Pesaro 15

Fermana 14

Imolese 12

Fano 11

Ravenna 10

Arezzo 8

GIRONE C

Ore 17:30 Catanzaro-Juve Stabia

Ore 17:30 Teramo-Cavese

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 39

Bari 30

Teramo 26

Catanzaro 25

Avellino, Foggia 24

Catania 23

Juve Stabia, Turris 21

Palermo 19

Vibonese 18

Virtus Francavilla 15

Monopoli 13

Paganese, Casertana 12

Viterbese 11

Bisceglie, Potenza 10

Cavese 7



