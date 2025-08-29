Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score dei cinque anticipi della seconda giornata, in campo venerdì 29 agosto.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: CI SONO CINQUE ANTICIPI!

Tornano a farci compagnia i risultati Serie C, come ormai da consuetudine si gioca anche il venerdì e dunque, con inizio dei match alle ore 21:00, presentiamo le cinque partite che rappresentano gli anticipi della seconda giornata, già il 29 agosto saranno coinvolti tutti i tre gironi che compongono il campionato.

Gare particolarmente interessanti: nel girone A si affrontano per esempio il Cittadella e l’Alcione Milano che fino al 2024 avevano due categorie di differenza, ora gli arancioni puntano un posto nei playoff e intanto hanno iniziato bene battendo la Triestina, mentre i veneti retrocessi hanno pareggiato contro la Virtus Verona.

Nell’altra partita, cerca conferme una Pro Vercelli capace di andare a vincere 3-2 sul campo della Pro Patria; ha leggermente steccato invece l’Albinoleffe, una delle sorprese della passata stagione, fermato in casa dalla Dolomiti Bellunesi per un risultato che non era troppo pronosticabile alla vigilia.

Avremo poi gli altri due gironi; nel girone B ecco il Pontedera che deve far dimenticare la sconfitta subita dalla Torres, l’Arezzo è squadra tecnicamente da alta classifica e l’esordio con vittoria sul Forlì sembra averlo confermato, ma nei risultati Serie C è ovviamente ancora presto per tracciare bilanci approfonditi.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: INIZIO SCOPPIETTANTE

Aspettiamo allora i risultati Serie C per questi succosi anticipi del venerdì sera, nel frattempo possiamo sicuramente dire che una squadra che non è partita bene è l’Atalanta U23 che, almeno sulla carta, potrebbe faticare maggiormente rispetto alle ultime due stagioni(davvero brillanti) e nel terzo anno della sua esistenza il passaggio al girone C può rivelarsi molto complicato, intanto alla prima giornata è già arrivata una sconfitta contro il Latina a dirci come davvero le cose per la giovane Dea potrebbero cambiare. Avversaria di stasera il Casarano: i pugliesi sono tornati ai risultati Serie C con un pareggio interno contro il Trapani.

Tutto sommato per la neopromossa si è trattato di un match positivo, almeno chiuso senza sconfitta e senza subire gol; le prossime partite ci diranno quali potrebbero essere le reali ambizioni dei pugliesi così come delle altre squadre in campo, per esempio di Vis Pesaro (pareggio a Pineto) e Rimini, una potenziale rivelazione che però settimana scorsa ha perso in casa contro il Gubbio. I risultati Serie C sono davvero dietro l’angolo: vedremo allora cosa succederà in questi cinque anticipi che sono validi per la seconda giornata.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 2^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 21:00 Cittadella Alcione Milano

Ore 21:00 Pro Vercelli Albinoleffe

GIRONE B

Ore 21:00 Pontedera Arezzo

Ore 21:00 Vis Pesaro Rimini

GIRONE C

Ore 21:00 Atalanta U23 Casarano

