Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (2^ giornata)

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO PER LA SECONDA GIORNATA!

Giornata dedicata ai risultati della Serie C, quella di sabato 3 ottobre 2020. Anche oggi infatti i protagonisti del terzo campionato nazionale saranno in campo per disputare le sfide della seconda giornata regolare e siamo davvero impazienti di dare la parola al campo. Dopo tutto il primo turno è stato ricco di colpi di scena e non scordiamo che pure molte squadre in settimana sono tornate sotto ai riflettori per disputare un secondo turno della Coppa Italia. E pure va detto che il programma odierno, con solo gli anticipi della seconda giornata ci pare ben ricco. In questo sabato dedicato ai risultati della Serie C infatti si comincerà a giocare ben presto: già alle ore 15.00 andrà in scena per il girone C la sfida tra Paganese e Ternana, mentre dovremo attendere le 17.30 per gli incontri Giana Erminio-Juventus U23 e Livorno-Lecco, entrambi validi per il girone A: alla stessa ora sarà pure il via del match del gruppo B tra Matelica e Feralpisalò. Il programma si concluderà solo alla sera, con le sfide previste alle ore 20.45 Viterbese-Avellino e Como-Pistoiese, rispettivamente per il girone C e A.

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO E L’OMBRA DELLA CRISI

Siamo dunque veramente impazienti di dare la parola al campo per un nuovo turno di risultati della Serie C, ma pure in vista di questo sabato non possiamo non notare che si sente già aria di crisi nel terzo campionato nazionale. Al momento infatti non sono pochi i club che ci appaiono già traballanti e non parliamo (solo) di risultati sportivi. E’ infatti più che mai critica ad esempio la situazione del Trapani, che già domenica scorsa non si è presentata in campo nella sfida contro la Casertana, e in settimana ha disertato la sfida di Coppa Italia contro il Brescia. Per la squadra siciliana il futuro è fosco tra problemi societari e buchi nell’organigramma, sia direttivo che sportivo: anzi si può dire che la radiazione è fin troppo vicina. Ma non è la sola. Al momento anche Carpi e Livorno paiono società traballanti, la cui tenuta economica non è affatto sicura per il proseguio del campionato. Ma si tratta tutte di situazioni in divenire, e che speriamo, possano risolversi per il meglio al più presto affinché non venga meno lo spettacolo della Serie C.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

Ore 17.30 Giana Erminio-Juventus U23

Ore 17.30 Livorno-Lecco

Ore 20.45 Como-Pistoiese

CLASSIFICA SERIE C

Como, Grosseto, Lecco, Pro Vercelli, Pontedera 3

Lucchese, Pergolettese, Pistoiese, Alessandria, Albinoleffe, Pro Patria, Carrarese, Livorno 1

Renate, Pro Sesto, Juventus U23, Novara, Olbia, Giana Erminio, Piacenza 0

GIRONE B

Ore 17.30 Matelica-Feralpisalò

CLASSIFICA SERIE C

Modena, Carpi, Sudtirol, Feralpisalò, Mantova, Imolese, Matelica 3

Perugia, Fano, V Pesaro, Legnago, Cesena, V Verona 1

Ravenna, Arezzo, Triestina, Padova, Fermana, Sambenedettese, Gubbio 0

GIRONE C

Ore 15.00 Paganese-Ternana

Ore 20.45 Viterbese-Avellino

CLASSIFICA SERIE C

Teramo, Bari, Potenza, Monopoli, Vibonese 3

Ternana, Paganese, Viterbese 1

Avellino*, Trapani*, Turris*, Casertana*, V Francavilla, Juve Stabia, Catanzaro, Cavese, Palermo 0

Catana -3 (penalizzazione Lega)

* partita sospesa o non disputata

