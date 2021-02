Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO PER GLI ANTICIPI DI OGGI!

I risultati Serie C sono protagonisti sempre: appena ieri sera con il posticipo è calato il sipario sulla giornata che ci ha tenuto compagnia nel weekend nonostante alcuni rinvii dovuti stavolta sia al Coronavirus sia alla neve, oggi martedì 16 febbraio 2021 invece è già tempo di pensare alla venticinquesima giornata che ci fa compagnia in un turno infrasettimanale che vedrà il grosso delle partite domani e due posticipi anche giovedì. La Serie C 2020-2021 dunque non riposa mai, però adesso è giunto il tempo di pensare naturalmente solo alla stretta attualità, dunque ai tre anticipi che saranno in programma oggi, uno per girone, tutti con fischio d’inizio fissato alle ore 17.30. I risultati Serie C saranno dunque aperti nel tardo pomeriggio dal derby piemontese Juventus U23 Pro Vercelli per quanto riguarda il girone A, da Gubbio Fermana nel girone B ed infine dal derby campano Cavese Juve Stabia per il girone C, dove invece tocca alla Vibonese osservare il turno di riposo.

RISULTATI SERIE C: IL BIG-MATCH

Presentando allora i risultati Serie C per quanto riguarda i tre anticipi della venticinquesima giornata del campionato, senza ombra di dubbio spicca il derby piemontese del girone A, la partita tra Juventus U23 e Pro Vercelli, che sono anche due delle formazioni messe meglio nella classifica di questo raggruppamento. La scorsa giornata è stata eccellente per entrambe, perché la seconda squadra della Juventus ha vinto per 0-3 sul campo dell’AlbinoLeffe mentre la Pro Vercelli si è imposta per 3-0 in casa contro il Grosseto, consolidando la propria terza posizione e rosicchiando due punti al Renate, anche se non alla capolista Como che invece ha vinto contro la Lucchese. Considerando che la Juventus U23 è invece quinta in classifica, dietro al Lecco e quattro lunghezze dietro ai cugini della Pro Vercelli, ecco che la partita di oggi pomeriggio sarà una sfida di altissima classifica, che potrebbe sancire l’assalto al vertice della Pro Vercelli oppure una risalita sempre più prepotente della Juventus U23: che cosa succederà?

RISULTATI SERIE C, 25^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 17.30

Juventus U23 Pro Vercelli

CLASSIFICA

Como 49

Renate 47

Pro Vercelli 43

Lecco 40

Juventus U23, Alessandria, Pro Patria 39

Pontedera 36

AlbinoLeffe 33

Carrarese, Grosseto 32

Pro Sesto 30

Pergolettese, Novara 26

Piacenza, Pistoiese 25

Olbia 23

Giana Erminio 21

Livorno 18

Lucchese 17

GIRONE B

Ore 17.30

Gubbio Fermana

CLASSIFICA

Padova 50

Sudtirol 47

Perugia 43

Modena 41

Virtus Verona, Triestina 39

FeralpiSalò, Sambenedettese 38

Cesena 35

Mantova 33

Matelica 32

Carpi 28

Gubbio, Fermana 26

Vis Pesaro 23

Imolese, Legnago Salus 22

Fano 21

Ravenna 17

Arezzo 12

GIRONE C

Ore 17.30

Cavese Juve Stabia

CLASSIFICA

Ternana 56

Avellino 44

Bari 42

Catanzaro 38

Catania 37

Foggia 36

Teramo 34

Casertana, Palermo, Juve Stabia 30

Virtus Francavilla, Viterbese, Turris 28

Monopoli 24

Vibonese 22

Paganese 18

Potenza, Bisceglie 17

Cavese 16



