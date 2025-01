RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: SI TORNA SUBITO IN CAMPO!

I risultati Serie C tornano immediatamente a farci compagnia venerdì 10 gennaio, quando si giocano le partite che sono valide per la 22^ giornata: naturalmente parliamo degli anticipi che questa sera, con inizio alle ore 20:30, saranno soltanto tre e coinvolgeranno i gironi B e C. Nello specifico il girone B ci farà vivere Lucchese Spal e Perugia Carpi, mentre per il girone C avremo Altamura Sorrento; non abbiamo troppo da dire essendo che sono appena sei le squadre impegnate sui terreni di gioco, ma comunque possiamo dire che l’inizio del 2025 sia stato scoppiettante e che ci stiamo lanciando verso la conclusione della stagione regolare.

Risultati Serie C, Classifiche/ Altamura in 4k! Diretta gol live score (oggi 6 gennaio 2025)

È ancora troppo presto per tracciare bilanci definitivi, ma a questo punto del campionato è anche giusto che si cominci a guardare agli obiettivi e alla capacità delle varie squadre di raggiungerli; nel girone C per esempio il Sorrento si trova appena fuori dai playoff con l’undicesimo posto in classifica, dalla post season non è poi troppo lontana l’Altamura che però deve innanzitutto pensare a salvarsi, essendo a +2 sui playout che si giocherebbero per evitare la retrocessione. Staremo dunque a vedere quello che succederà per i risultati Serie C, tra poco si giocherà davvero e allora noi innanzitutto facciamo un rapido excursus sul venerdì sera.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ La capolista Padova vince di misura Diretta gol live score (5 gennaio 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: UNA CLASSICA AL CURI

Per quanto riguarda i risultati Serie C di questa sera dobbiamo dire che al Renato Curi si gioca una partita decisamente nobile: Perugia e Carpi hanno lunghi trascorsi in Serie B e, sia pure in epoche e strisce diverse, hanno conosciuto anche il massimo campionato. Più nello specifico, partivano con forti ambizioni anche se gli emiliani sono appena tornati dalla Serie C, ma la classifica sta dicendo altro: con gli ultimi risultati il Carpi è riuscito a portarsi in zona playoff ma è solo decimo, il Perugia invece ha mancato la vittoria contro una Spal in dieci uomini e dunque è due punti sotto, tra l’altro dovendo anche preoccuparsi di quello che succede alle sue spalle.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Si rialza la Triestina! Diretta gol live score (oggi 4 gennaio 2025)

Il Grifone ha bisogno come il pane non solo di una vittoria, ma anche di una buona serie positiva come mai accaduto nel corso di questa stagione; ormai ovviamente per la promozione diretta ogni singolo discorso è chiuso, ma almeno arrivare nel tabellone della post season è quasi un obbligo per una società che l’anno scorso, pur deludendo leggermente le aspettative, era comunque riuscita a fare nettamente meglio. Dunque ora concentriamoci su quello che succederà sui campi, non vediamo l’ora che per i risultati Serie C inizino questi anticipi della 22^ giornata che cambieranno nuovamente le due classifiche.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 22^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20:30 Lucchese Spal

Ore 20:30 Perugia Carpi

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara, Ternana (-2), Entella 41

Torres 39

Vis Pesaro, Arezzo 35

Rimini 29

Pineto 28

Campobasso, Carpi 26

Ascoli, Pianese, Gubbio 25

Perugia 24

Pontedera, Spal (-3) 20

Lucchese 19

Milan Futuro 17

Sestri Levante 16

Legnago Salus 14

GIRONE C

Ore 20:30 Altamura Sorrento

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 43

Monopoli 41

Audace Cerignola 38

Avellino, Potenza 36

Crotone 33

Giugliano, Catania (-1) 31

Picerno, Trapani 28

Sorrento 27

Cavese, Foggia 25

Altamura, Latina 23

Juventus Next Gen 21

Casertana 20

Acr Messina 16

Turris (-5) 12

Taranto (-10) 3