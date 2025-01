RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UNA PARTITA PER GIRONE!

I risultati Serie C non conoscono sosta: venerdì 17 gennaio è già tempo di vivere gli anticipi della 23^ giornata, la quarta del ritorno, le tre partite sono tutte alle ore 20:30 e ne abbiamo una per girone, nello specifico Lecco Novara per il girone A, Pineto Ternana per il girone B e Giugliano Audace Cerignola per il girone C. Possiamo ben dire che, giunti alla metà di gennaio, alcune situazioni si stiano definendo ma anche che sia decisamente presto per dare una definitività: dopo tutto sono a disposizione ancora 66 punti, questo significa anche, naturalmente in termini virtuali, oggi anche l’ultima in classifica potrebbe aspirare alla promozione diretta.

Aritmetica relativa a parte, nei risultati Serie C di questa sera vedremo in campo alcune belle protagoniste: ad esempio il Novara rimane in zona playoff nel girone A nonostante sia calato dopo un bell’avvio di stagione, nel girone B invece attenzione al Pineto che continua a fare bene e ha la post season a portata di mano, anche se in questa classifica ci sono alcune presunte big che possono sempre risalire la corrente. Saranno i campi a fornire il responso sui risultati Serie C per questa sera, intanto noi facciamo una rapida panoramica su alcuni degli elementi più importanti che scaturiranno da questo venerdì sera.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IN DUE PER LA PROMOZIONE

Negli anticipi che si giocano per i risultati Serie C troviamo due squadre che sono in corsa per la promozione diretta: nel girone B ecco la Ternana, che sarebbe prima in classifica se non dovesse scontare due punti di penalizzazione e che invece insegue l’Entella, in una lotta bellissima della quale avevamo parlato settimana scorsa e che coinvolge anche Torres e Pescara, aspettando che magari anche la Vis Pesaro, qualora si mantenga costante nel suo rendimento, possa eventualmente approfittare del calo di chi le sta davanti serrando i ranghi, di sicuro però abbiamo uno scenario molto equilibrato.

Per quanto riguarda il girone C torna a giocare l’Audace Cerignola che, reduce dal pareggio nel big match contro l’Avellino, è a 5 punti dalla nuova capolista Monopoli, ma in questo raggruppamento dobbiamo ricordare che il Benevento nona ha giocato domenica a causa della fitta nebbia su Potenza, recupererà il prossimo martedì e dunque potrebbe tornare al comando, allontanando ancor più un’Audace Cerignola che però, dopo aver fatto benissimo nelle due stagioni precedenti, si sta assolutamente confermando e può davvero puntare alla gloria. Ora ecco le partite e le classifiche dei tre gironi in vista del venerdì sera dedicato ai risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 23^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Lecco Novara

GIRONE B

Ore 20:30 Pineto Ternana

GIRONE C

Ore 20:30 Giugliano Audace Cerignola

