Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (24^ giornata)

RISULTATI SERIE C LIVE 24^ GIORNATA: PROGRAMMA RICCHISSIMO

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie C, in questo sabato 13 febbraio 2021, per la tanto attesa 24^ giornata del campionato regolare, la quinta del turno di ritorno. Dopo il piccolo spazio dedicato ai recuperi mercoledì scorso ecco che il terzo campionato nazionale torna di scena, con un programma dedicato ai classici anticipi del sabato, davvero molto ricco per i tre gironi A, B e C. Rispetto alle 3-4 partite cui siamo abituati ad assistere nella giornata di sabato, ecco che da calendario oggi ci faranno compagnia ben 16 sfide per i tre gironi: una mossa che però non ci coglie completamente di sorpresa. Come già abbiamo annunciato qualche giorno fa, siamo ora in un momento veramente delicato per il terzo campionato nazionale: già il prossimo 16 e 17 febbraio infatti la Serie C sarà in campo per nuovo turno infrasettimanale, il quinto secondo la programmazione stagionale e che pure arriva solo a poca distanza dall’ultimo (disputato a inizio del mese). In vista dunque di un nuovo doppio impegno, è naturale che molti club (soprattutto chi dovrà affrontare una trasferta lunga) abbia chiesto di modificare il programma. Per noi appassionati quel che p certo che sia oggi, che domani, sarà ancora grande spettacolo.

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Come abbiamo ben spiegato, per questo sabato dedicato ai risultati di Serie C attendiamoci un programma insolitamente ricco: andiamo dunque ad esaminarlo da vicino. Usando l’ordine alfabetico e partendo allora dalle sfide del girone A, ecco che segnaliamo il primo fischio d’inizio della giornata alle ore 12.30 con l’incontro tra Albinoleffe e Juventus U23, sfida che vede i bianconeri in gran forma, dopo il 6-0 imposto al Livorno pochi giorni fa. Alle ore 15.00 sarà poi spazio per ben 4 partite tra cui spicca il match tra Pro Vercelli e Grosseto, dove due delle squadre più in forma del girone daranno spettacolo: alle ore 16.30 sarà poi fischio d’inizio per l’anticipo tra Livorno e Olbia. Per il girone B invece oggi il primo fischio d’inizio sarà solo alle ore 15,00: qui avranno inizio le sfide Cesena-Gubbio, Imolese-Fano e Vis Pesaro-Virtus Verona. A chiudere il quadro per il gruppo, poi l’incontro previsto alle ore 17.30 tra Fermana e Perugia, dove il grifone vorrà dare seguito al trend positivo inaugurato ormai da alcune settimane. Venendo poi il calendario odierno per il girone C, vediamo che i primi incontri sono previsti già alle ore 12.30: parliamo delle sfide Catania-Virtus Francavilla e Foggia-Catanzaro, certo imperdibili. Proseguendo segnaliamo che alle ore 14.30 sarà la volta di Palermo-Bisceglie, mentre alle ore 15.00 udiremo il fischio d’inizio di Potenza-Ternana e Viterbese-Cavese, A chiudere il quadro dei risultati della Serie C, oggi la sfida tra Juve Stabia e Avellino, attesa alle ore 17.30, dove le vespe proveranno a mettere uno stop al cammino eccezionale degli irpini (di ritorno anche dal successo contro i rosanero).

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

Ore 12:30 AlbinoLeffe-Juventus U23

Ore 15:00 Alessandria-Giana Erminio

Ore 15:00 Pontedera-Novara

Ore 15:00 Pro Sesto-Pergolettese

Ore 15:00 Pro Vercelli-Grosseto

Ore 16:30 Livorno-Olbia

CLASSIFICA GIRONE A

Como, Renate 46

Pro Vercelli 40

Alessandria, Pro Patria 38

Lecco 37

Juventus U23 36

Pontedera, Albinoleffe 33

Grosseto, Carrarese 32

Pro Sesto 30

Novara, Pergolettese 26

Pistoiese 25

Olbia, Piacenza 22

Giana Erminio 20

Livorno, Lucchese 17

GIRONE B

Ore 15:00 Cesena-Gubbio

Ore 15:00 Imolese-Fano

Ore 15:00 Vis Pesaro-Virtus Verona

Ore 17:30 Fermana-Perugia

CLASSIFICA GIRONE B

Sudtirol, Padova 47

Perugia 43

Modena 41

Sambenedettese 37

Triestina, Virtus Verona 36

Cesena, FeralpiSalò 35

Mantova, Matelica 32

Carpi 27

Fermana, Gubbio 26

Vis Pesaro 23

Legnago, Imolese 22

Fano 21

Ravenna 17

Arezzo 11

GIRONE C

Ore 12:30 Catania-Virtus Francavilla

Ore 12:30 Foggia-Catanzaro

Ore 14:30 Palermo-Bisceglie

Ore 15:00 Potenza-Ternana

Ore 15:00 Viterbese-Cavese

Ore 17:30 Juve Stabia-Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 56

Bari 42

Avellino 41

Foggia 36

Catanzaro 35

Catania (-2), Teramo 34

Juve Stabia 30

Virtus Francavilla, Turris 28

Casertana, Palermo 27

Viterbese 25

Vibonese 22

Monopoli 21

Potenza, Bisceglie 17

Cavese 16

Paganese 15



© RIPRODUZIONE RISERVATA