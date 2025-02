RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI COMINCIA!

Siamo al via del venerdì sera dedicato ai risultati Serie C: abbiamo parlato della situazione di Taranto e Turris, dunque possiamo ricordare che l’ultima squadra esclusa a campionato in corso era stato il Catania nella stagione 2021-2022. Il punto è che gli etnei avevano giocato praticamente tutto il torneo: la decisione federale di impedirne la prosecuzione era arrivata solo dopo la 36^ giornata, quando ne mancavano soltanto due al termine della regular season. Ora, probabilmente si sarebbe potuto decidere di far continuare il Catania così da “salvaguardare” la classifica, ma a quel punto la squadra non esisteva più e già qualcuno ne aveva tratto beneficio.

Ad ogni buon conto, i rossazzurri erano stati una delle retrocesse (per forza di cose) ma la Vibonese penultima era scesa in Serie D senza la possibilità di giocare il playout, che invece era stato vinto dalla Fidelis Andria nei confronti della Paganese. Il Catania, come sappiamo, ha poi impiegato una sola stagione per tornare tra i professionisti e lo scorso anno ha anche vinto la Coppa Italia Serie C: un ottimo modo per ricominciare, anche se sono lontani i tempi della Serie A. Cosa succederà invece a Taranto e Turris? Domanda che dovrà forse aspettare, intanto affidiamoci ai campi perché per i risultati Serie C si comincia davvero a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

GLI ANTICIPI SONO (FORSE) TRE

Ci sono tre anticipi che ci faranno compagnia con i risultati Serie C, venerdì 21 febbraio: si gioca alle ore 20:30 e comincia questa sera la 28^ giornata, abbiamo detto di tre partite ma potrebbero anche essere due, bisognerà infatti vedere se il Taranto sarà in grado di scendere in campo per affrontare la sua partita sul campo del Picerno, nel girone C. Ne parleremo, intanto possiamo analizzare gli altri due raggruppamenti: nel girone A il Trento continua a fare benissimo, ha ottenuto il quinto posto in classifica e dunque ha tutte le possibilità di qualificarsi subito alla fase nazionale dei playoff, ma occhio alla Pergolettese che, pur reduce dal ko interno contro il Novara, nelle ultime settimane ha cambiato passo.

Nel girone B invece abbiamo una sfida da playoff in Abruzzo: il Pineto sta confermando le buone cose che aveva già mostrato nel corso dell’ultima stagione, vola invece la Vis Pesaro che, anche grazie al calo evidente del Pescara (sconfitto ancora lunedì) può davvero volare al quarto posto e non è tecnicamente distante da seconda e terza posizione, anche se il pareggio interno contro il Sestri Levante, deludente, l’ha leggermente frenata. Vedremo dunque cosa succederà sui campi nel corso di questo venerdì sera, i risultati Serie C ci aspettano e ormai stiamo vivendo la parte finale di una stagione regolare dopo la quale avremo i playoff e i playout, sostanzialmente quasi un altro campionato.

RISULTATI SERIE C: IL CASO DEL TARANTO

Come detto nei risultati Serie C è sempre pericolante la situazione del Taranto: il club pugliese dovrebbe aver scongiurato l’esclusione, almeno per il momento, ma resta uno scenario assolutamente segnato nel presente, con ulteriori punti di penalizzazione che potrebbero arrivare, e nel futuro. Il Taranto fino a questo momento ha onorato gli impegni sul campo, ma lo ha fatto con gli juniores: tre sconfitte con zero gol segnati e 15 subiti ci dicono di un contesto che ormai ha poco a che fare con il campo, e che riguarda anche la Turris. Naturalmente con l’esclusione anche solo di una delle due squadre la classifica del girone C cambierebbe del tutto: dunque, attenzione a questo.

Per il momento comunque il Taranto, se appunto la penalizzazione restasse questa, non avrebbe nemmeno il margine per evitare la retrocessione diretta in Serie D: inverosimile che possa colmare la distanza necessaria a ottenere eventualmente una distanza sufficiente a far disputare lo spareggio. Staremo a vedere: il Picerno intanto gioca in casa contro l’ultima in classifica, consapevole del fatto che una vittoria più che probabile potrebbe poi essere cancellata se il Taranto dovesse essere escluso dai risultati Serie C, purtroppo non per la prima volta bisogna parlare di società fallite che non riescono a concludere regolarmente la stagione, o che rischiano che sia così.

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 28^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Trento Pergolettese 0-0

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 66

Vicenza 60

Feralpisalò 49

Albinoleffe 42

Trento 41

Atalanta U23 40

Virtus Verona, Giana Erminio 39

Novara (-2) 38

Alcione Milano, Renate 37

Lumezzane 36

Arzignano 35

Pergolettese 33

Pro Vercelli 30

Lecco, Triestina (-1) 29

Pro Patria 21

Caldiero Terme 20

Union Clodiense 15

GIRONE B

Ore 20:30 Pineto Vis Pesaro 0-0

CLASSIFICA GIRONE B

Entella 58

Ternana (-2) 54

Torres 53

Vis Pesaro 49

Pescara 47

Pianese 41

Arezzo 40

Pineto 38

Rimini (-2) 37

Gubbio 34

Pontedera, Ascoli 33

Carpi 32

Campobasso 30

Perugia, Lucchese 29

Spal (-3) 24

Milan Futuro 24

Sestri Levante 19

Legnago Salus 16

GIRONE C

Ore 20:30 Picerno Taranto 0-0

CLASSIFICA GIRONE C

Audace Cerignola 54

Avellino, Monopoli 49

Benevento 47

Crotone, Potenza 43

Giugliano 40

Catania (-1), Trapani 39

Sorrento 38

Picerno 37

Foggia, Juventus Next Gen 35

Altamura 33

Cavese 30

Latina 29

Casertana 28

Acr Messina 25

Turris (-11) 6

Taranto (-1) -6