RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Perugia capolista “virtuale”, diretta gol live score

RISULTATI SERIE C: LA CAPOLISTA VIRTUALE DEL GIRONE B

Nel presentare i risultati di Serie C per gli anticipi della 28^ giornata abbiamo detto di come il Perugia sia la capolista virtuale del girone B: il Grifone infatti entra in questo turno con il secondo posto in classifica e 52 punti, stessa quota del Sudtirol e -3 dal Padova. Tuttavia, rispetto a queste due squadre ha due partite da recuperare: dovrà infatti giocare contro Cesena e Fermana e lo farà entro il mese di marzo, anche se il match del Recchioni arriverà soltanto il giorno 31 e dunque le cose potrebbero essere cambiate in meglio o in peggio. Per il momento il Perugia di Fabio Caserta vola: cinque vittorie consecutive, 0 gol subiti nelle ultime 3 in cui è arrivato anche un 3-0 al Modena (che era davanti in classifica), una serie positiva che dura da otto gare e che è iniziata il 23 dicembre, quattro giorni dopo aver perso a Trieste. Nel 2021 il Perugia ha ottenuto 22 punti in otto partite, vincendo sempre con la sola eccezione del pareggio di Fano; ha il secondo miglior attacco del girone B con Federico Melchiorri, Jacopo Murano e Andrea Bianchimano autori di 19 gol complessivi, ma ci sono anche Salvatore Elia e Mattia Minesso a quota 5. Una squadra pronta a spiccare il volo, ma che oggi dovrà stare attenta a non sottovalutare la combattiva Sambenedettese… (agg. di Claudio Franceschini)

UN ALTRO TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati di Serie C per martedì 2 marzo sono quelli che riguardano la 28^ giornata: un altro turno infrasettimanale nel campionato di terza divisione, e tre partite (una per girone) in questi anticipi che ci introdurranno a una tornata di gare molto importanti per continuare a definire le tre classifiche e darci informazioni in più su quelle che sono le lotte per i vari obiettivi stagionali. Avremo quindi Pro Sesto Pro Patria alle ore 15:00, per il girone A; in contemporanea saremo in campo anche per quanto riguarda il girone C con Potenza Turris, mentre alle ore 17:30 sarà protagonista il girone B con Perugia Sambenedettese.

Saranno dunque tre gare interessanti, che ci porteranno a parlare di varie posizioni di classifica con le rispettive corse per centrare i traguardi che ciascuna squadra si prefigge: a tale proposito, mentre aspettiamo che queste squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco per giocare, possiamo provare ad analizzare quali possano essere i temi principali legati ad un turno infrasettimanale che per i risultati di Serie C sarà interessante e ricco di spunti, questo martedì rappresenta solo un antipasto di quello che ci attenderà il giorno seguente…

RISULTATI SERIE C: CLASSIFICHE, SITUAZIONE E CONTESTO

Qual è dunque il contesto entro il quale si gioca per questi risultati di Serie C? Nel girone A la Pro Patria è la squadra del momento, arriva dalla vittoria sulla capolista Como e ha tutte le intenzioni di provare sino all’ultimo a inserirsi nella corsa per la promozione, anche se chiaramente i lariani e il Renate – ma anche la Pro Vercelli – hanno qualcosa in più, oggi comunque occasione da non perdere contro una Pro Sesto in forte calo e che potrebbe rischiare qualcosa in termini di lotta per non retrocedere. Nel girone B vola il Perugia che, viste le due partite da recuperare, è una sorta di capolista virtuale che se la vede con una Sambenedettese ancorata alla zona playoff ma con la necessità di incamerare punti importanti per non perdere quello che a inizio stagione veniva considerato come un traguardo minimo. Infine il girone C: della Turris potremmo dire la stessa cosa della Pro Sesto anche se nell’ultima giornata è arrivata una preziosissima vittoria, il Potenza invece si trova in terzultima posizione e, nonostante 4 punti nelle ultime due, rischia seriamente che la quota salvezza si allontani.

GIRONE A

Ore 15:00 Pro Sesto Pro Patria

CLASSIFICA GIRONE A

Como 55

Renate 51

Pro Vercelli 50

Lecco 47

Pro Patria 45

Alessandria 44

Juventus U23 40

Albinoleffe, Pontedera 38

Grosseto 37

Carrarese 35

Pergolettese, Pro Sesto 32

Novara 31

Piacenza 29

Olbia 28

Pistoiese 27

Giana Erminio 21

Livorno (-5), Lucchese 19

GIRONE B

Ore 17:30 Perugia Sambenedettese

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 55

Perugia, Sudtirol 52

Modena 50

Triestina 44

Feralpisalò, Cesena 42

Virtus Verona 41

Sambenedettese 38

Mantova 37

Matelica 36

Fermana, Gubbio 31

Carpi 30

Imolese, Fano 25

Vis Pesaro 24

Legnago Salus 22

Ravenna 20

Arezzo 16

GIRONE C

Ore 15:00 Potenza Turris

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 62

Avellino 50

Bari 49

Catanzaro 44

Catania (-2) 40

Teramo 38

Juve Stabia 37

Foggia 36

Palermo, Casertana 33

Viterbese 32

Turris 31

Virtus Francavilla, Monopoli 30

Vibonese 24

Paganese 23

Potenza 21

Bisceglie 20

Cavese 16



