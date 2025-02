RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: ECCO GLI ANTICIPI!

Anche la 29^ giornata per i risultati Serie C sta per prendere il via, con tre anticipi che si giocano venerdì 28 febbraio: a dire il vero dovrebbero essere due, perché Giugliano Turris nel girone C è fortemente a rischio a causa della situazione pendente dei corallini, una telenovela infinita (e poco edificante) che si sta prolungando oltre misura e che intanto dovrebbe aver portato al blocco preventivo delle partite della Turris (e del Taranto), che dunque non scenderebbero più in campo. Salvo sorprese: anche settimana scorsa le due squadre non avrebbero dovuto giocare, poi lo hanno fatto con i giovani e la Turris ha sfiorato il pareggio contro la Cavese.

Nel girone A invece i risultati Serie C presentano il loro regolare programma, fatto di due partite che prendono il via alle ore 20:30 con contesti diversi. L’Union Clodiense finalmente è tornata alla vittoria e, battendo la Pro Vercelli, ha ridotto il gap rispetto a una zona playout che ora dista solo due punti, salvarsi direttamente è praticamente impossibile ma i chioggiotti hanno tutte le possibilità di arrivare allo spareggio, sarà molto importante la partita sul campo dell’Alcione Milano che ancora oggi si trova in zona playoff e, da neopromossa, potrebbe andare a prendersi quello che sarebbe un risultato straordinario.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UNA SFIDA DA PLAYOFF

Sempre nel girone A, per i risultati Serie C, abbiamo Giana Erminio Lumezzane: in questo caso si tratta di una partita da playoff anche se il Lumezzane, stando alla classifica alla vigilia della 29^ giornata, è undicesimo e dunque deve recuperare, ma con una distanza assolutamente minima rispetto alla concorrenza. La Giana Erminio stava vivendo un grande periodo di forma, segnato anche dalla conquista della finale di Coppa Italia, ma ha subito la dura legge della capolista: domenica scorsa ha perso male a Padova, incidente di percorso assolutamente da mettere in conto ma che ha lasciato la squadra al nono posto.

La quarta posizione occupata dall’Albinoleffe è lontana solo quattro punti: per questo motivo la Giana Erminio, anche se dovrebbe superare altre concorrenti, ha tutte le carte in regola per ottenere la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff ma attenzione, una sconfitta oggi a Gorgonzola porterebbe il Lumezzane a operare l’aggancio in classifica e quindi da questo punto di vista il girone A che ci viene presentato dai risultati Serie C è assolutamente intrigante, fatto di una classifica corta come avevamo già segnalato la scorsa settimana. Può insomma succedere di tutto, innanzitutto stiamo per scoprire l’esito degli anticipi in programma tra poche ore.

RISULTATI SERIE C: 29^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Alcione Milano Union Clodiense

Ore 20:30 Giana Erminio Lumezzane

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 69

Vicenza 63

Feralpisalò 52

Albinoleffe 43

Virtus Verona, Trento 42

Atalanta U23, Novara (-2) 41

Giana Erminio 39

Alcione Milano, Renate 37

Lumezzane 36

Arzignano 35

Pergolettese 34

Lecco, Triestina (-1) 32

Pro Vercelli 30

Pro Patria 21

Caldiero Terme 20

Union Clodiense 18

GIRONE C

Ore 20:30 Giugliano Turris

CLASSIFICA GIRONE C

Audace Cerignola 57

Avellino 52

Monopoli 49

Benevento 48

Crotone, Potenza 46

Trapani 42

Giugliano 41

Picerno, Catania (-1) 40

Sorrento 38

Juventus Next Gen 36

Foggia 35

Altamura 34

Cavese 33

Latina 30

Casertana 28

Acr Messina 25

Turris (-11) 6

Taranto (-19) -6