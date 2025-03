LIVE RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL PERUGIA CI CREDE!

Si torna a giocare per i risultati Serie C, venerdì 28 marzo prende il via la 34^ giornata con i soliti anticipi che questa sera sono tre, tutti con calcio d’inizio alle ore 20:30. Ci concentriamo brevemente sul girone B, dove si giocano due gare intriganti per la corsa ai playoff: il Perugia, che sembrava quasi destinato a lottare per salvarsi, ha tratto giovamento dalla penalizzazione della Lucchese che in qualche modo ha riscritto la classifica nelle zone basse, ma soprattutto ha finalmente cambiato ritmo: il pareggio sul campo della Ternana è un altro risultato positivo in un momento davvero buono per il Grifone, che infatti entra negli ultimi 450 minuti di stagione regolare dovendo recuperare un solo punto per entrare nei playoff.

Risultati Serie C, classifica/ L'Avellino passa al comando! Diretta gol live score (24 marzo 2025)

Chiaramente proseguendo su questa falsariga il Perugia ha tutto per centrare l’obiettivo; sarebbe chiaramente un traguardo minimo per quelle che erano le premesse ma comunque un risultato importante, intanto questa sera nei risultati Serie C l’impegno è tutt’altro che abbordabile perché al Renato Curi arriva il Pineto, in serie positiva da sei gare (quattro vittorie) e sesto in classifica, ancora con la concreta possibilità di qualificarsi direttamente alla fase nazionale dei playoff. Il pronostico però è serrato, come detto il Perugia è una squadra totalmente diversa rispetto alle due gestioni precedenti e ci può davvero credere, dunque parola al campo per un match interessante.

DIRETTA/ Benevento Picerno (risultato finale 0-0): Pinato e Manconi, che errori! (24 marzo 2025)

LIVE RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SFIDE PLAYOFF INTRIGANTI

I risultati Serie C di stasera ci regalano in realtà uno scenario scintillante per quanto riguarda la corsa ai playoff: sempre nel girone B la Pianese è entrata in crisi, quattro sconfitte nelle ultime cinque partite ma ancora un ottimo margine di vantaggio sull’undicesimo posto, stiamo parlando di 7 punti e dunque il pronostico è ancora dalla parte della neopromossa toscana che però, dovesse perdere, potrebbe trovarsi il già citato Perugia con il fiato sul collo (più o meno) e dovrebbe ancora fare la volata finale. Il Pontedera che arriva a Piancastagnaio è sostanzialmente salvo per il -6 inflitto alla Lucchese, e si trova a tre punti dalla decima posizione: le speranze ci sono, ma le squadre da superare non sono poche e dunque il compito è ostico.

DIRETTA/ Avellino Potenza (risultato finale 1-0): la dedice Russo! (24 marzo 2025)

I risultati Serie C ci consegnano poi una succosa Arzignano Renate nel girone A: i nerazzurri hanno cambiato marcia e, vincendo le ultime tre partite, hanno agganciato il Trento in quinta posizione rimettendosi incredibilmente in corsa per la fase nazionale dei playoff, una vittoria stasera sarebbe probabilmente definitiva per la post season perché l’undicesima in classifica è proprio l’Arzignano, che ha vinto le ultime due e tre delle ultime quattro riuscendo a rimettersi totalmente in corsa. Saranno allora punti pesanti anche in Veneto, a noi non resta che vivere insieme questi intriganti anticipi della 34^ giornata che si giocheranno tra poco…

RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 34^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Arzignano Renate

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 75

Vicenza 74

Feralpisalò 62

Albinoleffe 53

Trento, Renate 50

Giana Erminio 49

Virtus Verona 48

Atalanta U23 46

Novara (-2) 45

Arzignano 44

Alcione Milano 42

Pergolettese 39

Lumezzane 38

Lecco 37

Pro Vercelli 36

Triestina (-5) 33

Pro Patria 26

Caldiero Terme 25

Union Clodiense 18

GIRONE B

Ore 20:30 Perugia Pineto

Ore 20:30 Pianese Pontedera

CLASSIFICA GIRONE B

Entella 74

Ternana (-2) 70

Torres 60

Pescara 58

Vis Pesaro 55

Pineto, Arezzo 52

Pianese 47

Rimini (-2) 43

Gubbio 41

Carpi, Perugia 40

Campobasso 39

Pontedera 38

Ascoli 37

Lucchese (-6) 30

Spal (-3) 28

Sestri Levante 26

Legnago Salus, Milan Futuro 24