Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (36^ giornata)

RISULTATI SERIE C: GLI ANTICIPI DEL SABATO

Sono appena due le partite che comporranno il quadro dei risultati di Serie C per gli anticipi della 36^ giornata: si va in campo sabato 17 aprile ed entrambi i match sono in programma alle ore 17:30, nello specifico Ravenna Perugia per il girone B e Vibonese Avellino per il girone C. Prima di approfondire il discorso legato alla classifica delle squadre coinvolte, dobbiamo dire che il campionato della terza divisione si sta avviando ormai alla conclusione, almeno della stagione regolare visto che poi vivremo la lunga esperienza dei playoff e dei playout; abbiamo già, in ciascuno dei tre gironi, squadre che si sono qualificate aritmeticamente agli spareggi per la promozione e altre che sanno che nella migliore delle ipotesi dovranno giocare quelli per non retrocedere.

Tuttavia, altri verdetti sono ancora in divenire, e allora restano 180 minuti per capire come andranno le cose; in questi due anticipi per esempio ci si gioca molto e in particolar modo la partita del Bruno Benelli, per il girone B, è delicatissima per entrambi i club. Non resta che aspettare i verdetti dei due campi, ma nel frattempo possiamo provare a fare una breve analisi che riguarda le due partite e provare a ipotizzare quello che potrebbe succedere anche in relazione alle partite che ci attendono domenica, e che completeranno il quadro dei risultati di Serie C per la 36^ giornata.

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA, SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie C legati agli anticipi del sabato ci presentano due squadre che sono seconda e terza in classifica. La differenza però è netta: mentre l’Avellino è a -21 dalla Ternana, che ha dominato il girone C e si è presa la promozione diretta con pieno merito e largo anticipo, il Perugia terzo deve recuperare appena 3 punti al Padova per andare a sperare nella promozione diretta, potendo anche contare sul vantaggio nella doppia sfida diretta (per differenza reti). Nel mezzo c’è il Sudtirol: approfondiremo il discorso più avanti, intanto basti dire che la corsa alla Serie B diretta in questo girone B è straordinaria e la speranza, lo diciamo da appassionati, è che possa durare fino all’ultima giornata. L’Avellino invece, vincendo la sfida diretta contro il Bari, ha staccato i galletti di 7 punti: il secondo posto degli irpini è praticamente cosa fatta, così come il vantaggio del fattore campo per quasi tutta la durata dei playoff (qui bisognerà però valutare gli altri gironi). Dicevamo però del Ravenna: ultimo in classifica, se vuole evitare la retrocessione diretta non può più sbagliare mentre la Vibonese ha bisogno di punti per agganciare Turris e Potenza e provare a salvarsi subito. Tra poco allora saremo in campo…

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: 36^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 17:30 Ravenna Perugia

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 73

Sudtirol 71

Perugia 70

Modena 63

Feralpisalò 56

Triestina 54

Cesena 53

Matelica 52

Sambenedettese 50

Mantova 47

Virtus Verona 45

Gubbio 44

Carpi, Fermana 41

Vis Pesaro 37

Legnago Salus 34

Fano 31

Imolese 29

Arezzo 27

Ravenna 26

GIRONE C

Ore 17:30 Vibonese Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 87

Avellino 66

Bari 59

Catanzaro 58

Catania (-2) 55

Juve Stabia 52

Foggia 47

Teramo 45

Palermo 43

Casertana 41

Monopoli 40

Viterbese 39

Virtus Francavilla 37

Potenza, Turris 35

Vibonese 32

Paganese, Bisceglie 27

Cavese 19



