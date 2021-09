Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (4^ giornata)

RISULTATI SERIE C: E’ GIORNO DI ANTICIPI!

Quattro anticipi apriranno oggi pomeriggio il quadro dei risultati Serie C per la quarta giornata del nuovo campionato della terza categoria del calcio italiano, che sarà poi protagonista soprattutto domani con una vera e propria raffica di partite. Stiamo piano piano ma con decisione entrando sempre di più nel vivo di una stagione che sarà naturalmente lunghissima (a maggior ragione contando pure playoff e playout), ma qualche indicazione interessante sta cominciando ad arrivare per le classifiche dei tre gironi.

Oggi per il girone A si giocherà alle ore 17.30 Pro Sesto Fiorenzuola, partita che si annuncia già molto delicata per i padroni di casa lombardi, dal momento che la Pro Patria è ancora ferma al palo, con zero punti dopo tre sconfitte su tre partite giocate in precedenza. Senza fare troppi drammi, è chiaro che bisognerà al più presto invertire la marcia, magari sfruttando l’impegno casalingo contro il Fiorenzuola, che ha 4 punti e dunque ha cominciato meglio, ma non è una corazzata e potrebbe dunque essere un ostacolo superabile. Gli emiliani però avranno sicuramente idee diverse…

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Proseguendo nella nostra panoramica sui risultati Serie C per gli anticipi della quarta giornata in programma oggi, ecco che nel girone B sempre alle ore 17.30 ci saranno ben due partite, che saranno Gubbio Entella e Pistoiese Reggiana. In questo caso la formazione di riferimento – classifica alla mano – sono i liguri, perché l’Entella ha già raccolto 6 punti, ma attenzione al Gubbio perché gli umbri seguono “a ruota” a quota 5 punti, dunque la loro sfida si annuncia decisamente intrigante. Anche la Reggiana ha 5 punti, mentre finora ha faticato molto di più la Pistoiese, che ha un solo punto: i toscani riusciranno a scuotersi già fin da oggi?

Arriviamo così al girone C, dove l’unico anticipo in programma oggi sarà Juve Stabia Campobasso, anche questa con fischio d’inizio alle ore 17.30. Nel gruppo più meridionale si affrontano dunque le Vespe che sono a quota 5 punti e i molisani che hanno invece finora raccolto 4 punti, anche se forse in base alle rispettive ambizioni è stato proprio il Catanzaro a partire un po’ meglio. Oggi però capiremo di più quale sarà l’orizzonte delle due formazioni…

RISULTATI SERIE C, 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 17.30

Pro Sesto Fiorenzuola

CLASSIFICA GIRONE A

Padova, Pro Vercelli 9

Sudtirol, Albinoleffe 7

Lecco 6

Fiorenzuola, Trento, Renate, Feralpisalò, Giana Erminio 4

Mantova, Juventus U23, Pergolettese, Pro Patria 3

Triestina, Piacenza 2

Renate, Legnago Salus, Seregno 1

Virtus Verona, Pro Sesto 0

GIRONE B

Ore 17.30

Gubbio Entella

Pistoiese Reggiana

CLASSIFICA GIRONE B

Siena, Pescara 7

Olbia, Entella, Montevarchi 6

Pontedera, Reggiana, Cesena, Gubbio 5

Imolese, Ancona-Matelica 4

Lucchese, Modena, Grosseto 3

Teramo, V Pesaro 2

Pistoiese, Fermana, Carrarese, Viterbese 1

GIRONE C

Ore 17.30

Juve Stabia Campobasso

CLASSIFICA GIRONE C

Monopoli 9

Taranto, Bari 7

Virtus Francavilla 6

Juve Stabia, Catanzaro 5

Foggia, Palermo, Latina, Turris, Paganese 4

Catania, Campobasso, Avellino 3

Acr Messina, Picerno, Potenza 2

Campobasso, Vibonese, Fidelis Andria, Monterosi 1



