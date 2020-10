Risultati Serie C, classifiche / Diretta gol live score degli anticipi (7^ giornata)

RISULTATI SERIE C: SI GIOCA OGGI LA 7^ GIORNATA

Dopo un intenso turno infrasettimanale, ecco che i riflettori tornano ad accendersi sui risultati della Serie C, anche in questo sabato 24 ottobre 2020. La terza serie del calcio italiano dunque torna protagonista, sia pure per pochissimi anticipi di quella che sarà la settima giornata del campionato regolare 2020-21: partite che pure non vediamo l’ora di vivere da vicino. Stiamo infatti ormai entrando nei ritmi della nuova stagione: non possiamo più parlare di inizio del campionato, ma dalle squadre ora ci si aspetta che gli ingranaggi siano tutti ben oliati e che dimostrino tutto il loro valore. Non vi è dunque più tempo per gli attendismi: occorre cominciare a mettere da parte punti di gran peso. E’ certo quello l’obbiettivo odierno due pochi club che saranno impegnato in questo sabato dedicato ai risultati della Serie C: andiamo a scoprirli. Da programma ufficiale per la 7^ giornata saranno oggi impegnati appena due gironi, il B e C. Il primo fischio d’inizio sarà però già alle ore 15.00 con l’incontro tra Carpi e Cesena: il secondo e ultimo anticipi sarà invece alle ore 20.45 con la sfida del gruppo C tra Virtus Francavilla e Potenza.

RISULTATI SERIE C: LE CLASSIFICHE E LE PROTAGONISTE

Con appena due sole partite in programma in questo sabato dedicato ai risultati, e due soli gironi interessati, ci pare comunque interessante andare a vedere che cosa sta succedendo nelle classifiche dei gruppi presi in esame. Partiamo dunque dal girone B, dove vediamo che la sfida di questo pomeriggio tra Carpi e Cavese, si inserisce in un contesto da metà graduatoria. Di fatto altri club stanno ora occupando i gradini più alti di questo gruppo: è il caso del Sudtirol, in piena fuga dopo anche il successo rimediato proprio conto i Falconi solo pochi giorni fa, come pure di Triestina, Imolese e Sambenedettese, all’inseguimento degli sto atesini di Vecchi. Pure per il girone C, vediamo che la sfida che ci farà oggi compagnai per la 7^ giornata, non interesserà le alte sfere del gruppo. Anzi con Virtus Francavilla e Potenza, parliamo invece della seconda metà della classifica, e con i biancocelesti, pure della zona rossa. E dire che pure qui in vetta è aspra battaglia per il posto da leader, con la Ternana ora prima ma con ben cinque rivali raccolti in circa due lunghezze di distanza Ma queste saranno lotte che assisteremo solo domani, quando si celebrerà la giornata clou della Serie C: non disperiamoci, pure le sfide in programma oggi saranno di grande spettacolo.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE B

Ore 15.00 Carpi-Cesena

CLASSIFICA

Sudtirol 14

Triestina 12

Sambenedettese, Imolese, Padova 11

Modena, Feralpisalò, Matelica, Cesena, Carpi, Perugia 10

Legnago Salus, Mantova 9

Virtus Verona 7

Ravenna 6

Vis Pesaro 5

Fermana 4

Fano 3

Gubbio 2

Arezzo 1

GIRONE C

Ore 20.45 Virtus Francavilla-Potenza

CLASSIFICA

Ternana 12

Bari, Teramo 11

Turris 10

Vibonese, Catanzaro 8

Avellino, Juve Stabia, Bisceglie 7

Catania 6

Potenza, Viterbese, Monopoli 4

Foggia, Casertana, Paganese 3

Virtus Francavilla 2

Cavese, Palermo 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA