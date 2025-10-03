Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle tre partite che venerdì 3 ottobre si giocano come anticipi nell'ottava giornata.
RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SOLO TRE ANTICIPI!
Torniamo in campo con i risultati Serie C, e venerdì 3 ottobre sono soltanto tre le partite che, tutte in programma alle ore 20:30, rappresentano gli anticipi della ottava giornata. Per il girone B si giocano Pianese Livorno e Rimini Arezzo, mentre per il girone C ci sarà spazio per la sola Latina Benevento.
Uno scorcio dunque su una giornata interessante, che si svilupperà poi nei prossimi giorni; intanto possiamo dire che a caccia di punti fondamentali per la salvezza sia il Rimini che, penalizzato di 11 punti, si trova in fondo alla classifica e staccato dal resto del gruppo, in attesa peraltro di altre novità possibilmente negative.
Tra le squadre che soffrono in questo avvio di stagione possiamo certamente indicare anche il Latina nel girone C, e per queste due squadre che giocano in casa le avversarie di questa sera sono tutt’altro che abbordabili, dunque lo scenario potrebbe essere ancora più fosco.
Staremo comunque a vedere quello che ci diranno i risultati Serie C per queste intense partite che sono legate alla ottava giornata, i campi come sempre forniranno il loro verdetto ma noi, prima che si giochi, possiamo andare a fare qualche altra incursione nei temi caldi di questi anticipi del venerdì sera.
RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DUE SQUADRE LANCIATE
Presentando i risultati Serie C è inevitabile parlare di Arezzo e Benevento, vale a dire le due squadre che, tra quelle di questa sera, sono al primo posto delle rispettive classifiche. Ottimo passo per gli amaranto che fino a qui hanno raccolto 18 punti e condividono il primato nel girone B con il Ravenna; l’Arezzo aveva già fatto molto bene lo scorso anno ma adesso sembra poter confermarsi e addirittura migliorarsi, la trasferta di Rimini potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti ma attenzione perché i romagnoli, pur in fondo al gruppo, sono reduci da una vittoria e dunque forse stanno iniziando a carburare.
Il Benevento invece, con 16 punti, è al primo posto del girone C avendo approfittato del rallentamento della Salernitana, con cui condivide la vetta; i sanniti ovviamente erano già tra i favoriti per la promozione ma nelle ultime stagioni è sempre mancato qualcosa per fare il grande salto e tornare in cadetteria, oggi magari potrebbe esserci questa possibilità ma sappiamo bene che il raggruppamento del Sud Italia è sempre molto complesso perché sono tante le squadre realmente temibili, dunque vedremo come procederanno le cose ma intanto la partita di Latina può essere favorevole.
RISULTATI SERIE C: ANTICIPI 8^ GIORNATA
GIRONE B
Ore 20:30 Pianese Livorno
Ore 20:30 Rimini Arezzo
CLASSIFICA GIRONE B
Arezzo, Ravenna 18
Ascoli 17
Gubbio 12
Campobasso, Sambenedettese, Juventus U23 11
Ternana, Guidonia 10
Forlì, Pianese 9
Pineto, Carpi 8
Vis Pesaro, Livorno, Pontedera 7
Torres, Bra 5
Perugia 3
Rimini (-11) -4
GIRONE C
Ore 20:30 Latina Benevento
CLASSIFICA GIRONE C
Benevento, Salernitana 16
Cosenza, Casarano, Catania 12
Casertana, Crotone, Potenza, Monopoli 11
Audace Cerignola 10
Picerno 9
Latina 8
Altamura 7
Foggia, Sorrento 6
Giugliano, Cavese 5
Trapani (-8), Atalanta U23 4
Siracusa 3