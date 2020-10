Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi (8^ giornata)

RISULTATI SERIE C: È IL GIORNO DEGLI ANTICIPI!

Sono riflettori puntati sui risultati di Serie C anche oggi, sabato 31 ottobre 2020: il terzo campionato italiano con i suoi gironi A, B e C infatti torna oggi protagonista con i primi anticipi dell’ottava giornata, cui siamo davvero impazienti di dare la parola. Come spesso accade anche in questa edizione del campionato, saranno ben pochi i match che ci faranno oggi compagnia: questo però non porterà difetto in termini di spettacolo considerato anche il prestigio dei club chiamati in causa oggi e del valore che i tre punti messi in palio avranno per le classifiche dei gruppi. Andando subito a vedere che cosa ci attende oggi per questo sabato dedicato ai risultati di Serie C, ecco che da programma alle ore 15.00 occorrerà per il girone A la sfida tra Pro Vercelli e Giana Erminio, dove la squadra biancoscudata porterà a difendere la propria leadership, conservata pur dopo il pareggio rimediato settimana scorsa con l’Olbia. Alle ore 16.30 e per il girone sarà invece il fischio d’inizio per l’incontro tra Arezzo e Triestina: ancora alle ore 15.00 sarà, per il girone C, la volta di Paganese-Teramo, sfida dove i biancorossi punteranno a riconfermarsi dopo anche la vittoria strappata pochi giorni fa alla Juve Stabia.

RISULTATI SERIE C: LE CLASSIFICHE

Come abbiamo visto, per questo sabato dedicato ai risultati della Serie C, saranno ben pochi i match che ci faranno oggi compagnia: pure non mancherà lo spettacolo, considerato che saranno oggi coinvolti parecchi club che sono pure protagonisti ai vertici delle rispettive classifiche dei gironi. E’ il caso della Pro Vercelli, che oggi pomeriggio sarà impegnata con la Giana Erminio: la squadra piemontese è infatti al momento leader del girone A, con ben 14 punti a tabella, ma un vantaggio davvero risicato sui rivali, di appena una lunghezza su Novara, Carrarese e Grosseto. Pure per il girone B la Triestina, oggi sotto ai riflettori, è protagonista in altura della graduatoria. La squadra alabardata infatti punta oggi sull’anticipo delle ore 16.30 per rimanere tra le migliori in classifica, sperando di poter presto approfittare di un passo falso delle capolista Sudtirol e Padova e trovare così il primo posto. Per il girone C invece, alla vigilia della 8^ giornata di campionato, dobbiamo dire che pure in vetta troviamo club che saranno oggi in campo come il Teramo: i biancorossi sono infatti appena alla quarta posizione della graduatoria, ma vanta appena pochissime lunghezze di distacco dalla vetta e i ragazzi di Paci sono impazienti di imporsi.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 15.00 Pro Vercelli-Giana Erminio

CLASSIFICA

Pro Vercelli 14

Novara, Carrarese, Grosseto 13

Renate, Pro Patria, Pontedera 12

Lecco 11

Como, Juventus U23, Pro Sesto 10

Pergolettese 9

Alessandria, Piacenza 8

Giana Erminio 7

Livorno, AlbinoLeffe, Pistoiese 6

Olbia 4

Lucchese 1

GIRONE B

Ore 16.30 Arezzo-Triestina

CLASSIFICA

Padova, Sudtirol 14

Carpi, Triestina, Feralpisalò, Modena, Perugia 13

Mantova 12

Sambenedettese, Imolese, Matelica 11

Cesena, Legnago Salus 10

Virtus Verona 8

Fermana 7

Ravenna 6

Vis Pesaro 5

Fano, Gubbio 3

Arezzo 2

GIRONE C

Ore 15.00 Paganese-Teramo

CLASSIFICA

Ternana 15

Bari, Teramo 14

Avellino 13

Juve Stabia, Turris 10

Vibonese 9

Catanzaro, Monopoli 8

Bisceglie 7

Catania (-4), Viterbese, Paganese 6

Virtus Francavilla, Potenza 5

Casertana, Foggia 3

Palermo, Cavese 1

