Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi

RISULTATI SERIE C: IN CAMPO PER I PRIMI 3 ANTICIPI!

I risultati Serie C sono sempre protagonisti: terminata appena ieri sera con il posticipo la giornata che aveva caratterizzato il weekend, si torna in campo già oggi, martedì 2 febbraio 2021, con i primi tre anticipi che aprono la ventiduesima giornata del campionato di Serie C 2020-2021, che si disputa in turno infrasettimanale. Una cavalcata dunque davvero senza soste, che chiederà uno sforzo supplementare a tutte le squadre del campionato della terza serie del calcio italiano. Annotiamo allora innanzitutto che il fischio d’inizio di questi tre anticipi sarà in contemporanea alle ore 17.30 e andiamo a ricordare che i risultati Serie C per questa ventiduesima giornata saranno aperti nel girone A dal derby toscano Pontedera Carrarese, nel girone B da Modena Triestina e infine nel girone C da Foggia Teramo, che ci daranno le prime novità nelle classifiche Serie C dei tre gironi in attesa di tutte le partite di domani.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE: ATTACCO AL VERTICE

Poche partite dunque, ma non mancheranno gli spunti d’interesse già oggi per quanto riguarda i risultati Serie C. In primo piano potremmo mettere Modena Triestina, perché il girone B è sicuramente quello più equilibrato e perché il Modena in caso di vittoria sarebbe capolista almeno per una notte, perché a quota 42 scavalcherebbe sia il Perugia sia l’attuale capolista Sudtirol, entrambe attese in campo domani. Il Modena dunque ha una grande possibilità, ma certamente dovrà fare meglio rispetto a sabato, quando gli emiliani sono stati sconfitti a sorpresa dalla Vis Pesaro, sprecando l’occasione di passare al comando sfruttando il pareggio del Sudtirol contro la Fermana. Il Modena invece fece peggio degli altoatesini e così è stato scavalcato al secondo posto dal Perugia: oggi potrebbe fare un doppio contro-sorpasso (almeno per una notte), ma naturalmente dovrà stare molto attento alla Triestina, che vincendo contro il Cesena si è a sua volta rilanciata in zona playoff.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE, 22^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 17.30

Pontedera Carrarese

CLASSIFICA

Renate 45

Como 43

Alessandria 37

Pro Vercelli 36

Juventus U23, Lecco 33

Pro Patria 32

Pontedera 31

Carrarese 30

AlbinoLeffe, Pro Sesto 29

Grosseto 28

Pistoiese 25

Novara, Pergolettese, Olbia 22

Giana Erminio 19

Piacenza 18

Livorno 17

Lucchese 16

GIRONE B

Ore 17.30

Modena Triestina

CLASSIFICA

Sudtirol 41

Perugia 40

Modena 39

Padova 38

Sambenedettese 36

Cesena, FeralpiSalò 35

Mantova, Virtus Verona, Triestina 32

Matelica 31

Carpi 24

Gubbio, Fermana 23

Legnago 22

Vis Pesaro 21

Fano 17

Imolese 16

Ravenna 15

Arezzo 10

GIRONE C

Ore 17.30

Foggia Teramo

CLASSIFICA

Ternana 52

Bari 41

Avellino 37

Catania 33

Catanzaro, Teramo, Foggia 32

Turris 27

Palermo, Juve Stabia 26

Virtus Francavilla 25

Casertana 24

Vibonese 22

Monopoli 20

Viterbese 19

Potenza 17

Bisceglie 15

Paganese, Cavese 12



© RIPRODUZIONE RISERVATA