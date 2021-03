Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi (31^ giornata)

RISULTATI SERIE C: ANCORA UN INFRASETTIMANALE!

Ancora un infrasettimanale: i risultati di Serie C non conoscono sosta in questo momento, e così mercoledì 17 marzo prosegue il programma della stagione regolare con la 31^ giornata. Piatto ricco, anche se purtroppo ci sono dei rinvii di cui tenere conto: ancora una volta dunque bisognerà aprire a giornate dedicate ai recuperi con l’incertezza che torna a stendere un’ombra sul torneo, tante squadre che di fatto sono in campo ogni tre giorni o quasi e, possiamo dirlo, una situazione e un contesto che chiaramente non aiutano a considerare la stagione 2020-2021 “normale”.

Ad ogni modo lo spettacolo continua come è giusto che sia, e per il momento di sospensioni o cambiamenti in corsa non si parla; andiamo allora a vedere quale sia il quadro che compone i risultati di Serie C per questo ennesimo turno infrasettimanale, presenteremo come sempre l’elenco delle partite e le classifiche dei tre gironi provando anche a fare una sorta di approfondimento su quelli che potrebbero essere i temi principali legati a questo mercoledì.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Iniziando il nostro viaggio con i risultati di Serie C, possiamo dire che nel girone A è rimasto tutto invariato: Pro Vercelli e Como hanno pareggiato tra loro e hanno mantenuto le loro distanze, oggi occasione per i lariani che ospitano l’Albinoleffe mentre i piemontesi vanno a giocare a Sesto San Giovanni, contro una Pro Sesto che è tornata a vincere domenica. Nel girone B il pesante ko del Padova a Macerata ha rilanciato le ambizioni di Sudtirol e Perugia: gli altoatesini oggi ospitano il Modena in una sfida diretta per le posizioni che portano alla fase nazionale dei playoff (ma pensando ovviamente alla promozione diretta), il Grifone che ha ancora una partita in meno sa di non poter sbagliare nel derby esterno contro il Gubbio, la capolista invece è in casa contro l’insidiosa Feralpisalò. Nel girone C infine la Ternana, una gara in meno rispetto alle inseguitrici, è a +9 sull’Avellino e +14 sul Bari: a meno di clamorosi scossoni è fatta per il ritorno in Serie B, ma alle spalle dei rossoverdi la lotta per le prime posizioni nella griglia dei playoff è davvero interessatene e accesa con possibili colpi di scena…

GIRONE A

Ore 15:00 Giana Erminio Lucchese

Ore 15:00 Pro Patria Pontedera

Ore 15:00 Pro Sesto Pro Vercelli

Ore 17:30 Pergolettese Lecco

Ore 20:30 Como Albinoleffe

CLASSIFICA GIRONE A

Como 59

Pro Vercelli 57

Renate 55

Lecco 51

Alessandria, Pro Patria 50

Juventus U23 46

Pontedera 44

Carrarese, Albinoleffer 40

Grosseto 39

Pro Sesto 36

Pergolettese 35

Novara 34

Piacenza 33

Olbia 31

Pistoiese 27

Giana Erminio 25

Lucchese 23

Livorno (-5) 19

GIRONE B

Ore 15:00 Fano Arezzo

Ore 17:30 Cesena Matelica

Ore 17:30 Gubbio Perugia

Ore 17:30 Imolese Legnago Salus

Ore 17:30 Padova Feralpisalò

Ore 17:30 Sudtirol Modena

Ore 20:30 Carpi Vis Pesaro

Ore 20:30 Mantova Virtus Verona

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 61

Sudtirol 59

Perugia 57

Modena 54

Triestina 47

Feralpisalò 46

Matelica, Sambenedettese 45

Cesena 43

Virtus Verona 41

Mantova 40

Gubbio 38

Fermana 35

Carpi 34

Vis Pesaro 30

Imolese, Fano 27

Legnago Salus 26

Ravenna, Arezzo 20

GIRONE C

Ore 14:00 Turris Catania

Ore 15:00 Bari Casertana

Ore 15:00 Bisceglie Paganese

Ore 15:00 Virtus Francavilla Foggia

Ore 15:00 Viterbese Juve Stabia

Ore 17:30 Cavese Catanzaro

Ore 17:30 Teramo Ternana

Ore 20:30 Avellino Potenza

CLASSIFICA GIRONE C

Ternana 66

Avellino 57

Bari 52

Catanzaro 48

Catania (-2), Juve Stabia, Foggia 43

Teramo 42

Palermo 39

Casertana 37

Viterbese 34

Monopoli 33

Virtus Francavilla, Turris 31

Potenza 28

Vibonese 27

Bisceglie, Paganese 24

Cavese 16



