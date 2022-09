Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi B, C (1^ giornata)

RISULTATI SERIE C: GLI ALTRI DUE GIRONI!

Un nuovo appuntamento con i risultati di Serie C scatta domenica 4 settembre: siamo ovviamente nella 1^ giornata del campionato di terza divisione e, se ieri abbiamo vissuto l’esordio del girone A, oggi tocca a girone B e girone C. Andiamo subito a controllare gli orari: si parte alle ore 14:30 con il grosso del programma del girone B, che avrà poi due posticipi alle 17:30 (più un Monday Night) quando prenderanno il via anche le prime partite del girone C, il cui “core” sarà invece alle 20:30 con un’incursione alle ore 21:00. Al netto di questo, grande attesa: dopo tanta incertezza e qualche rinvio, finalmente i calendari sono stati compilati.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: il Vicenza ne fa sei! Live score

Si può allora parlare concretamente di risultati di Serie C: anche in questa estate purtroppo abbiamo assistito a rinunce, esclusioni, ricorsi, riammissioni e ripescaggi, la realtà della terza divisione italiana è questa da qualche anno e si può soltanto sperare che nel corso della stagione (è accaduto pochi mesi fa) non ci siano squadre costrette alla cancellazione. Vedremo, intanto noi possiamo fare un rapido focus sui risultati di Serie C presentando le squadre ai nastri di partenza, poi ovviamente valuteremo quello che ci diranno i tanti campi coinvolti oggi…

RISULTATI SERIE C/ Diretta gol live: Padova e Palermo in finale! (Semifinali playoff)

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Due gironi ci fanno compagnia oggi nei risultati di Serie C: partendo dal girone B, sicuramente a caccia di riscatto ci sarà la Reggiana, che l’anno scorso ha dato vita a un favoloso testa a testa con il Modena risoltosi solo all’ultima giornata. I granata hanno confermato Aimo Diana in panchina e, dopo aver mancato la promozione attraverso i playoff, ripartono con grande entusiasmo ma anche sapendo che una stagione simile potrebbe non essere replicabile, che certa concorrenza (Cesena ed Entella su tutte) potrebbe migliorare e che sono arrivate altre società (l’Alessandria, curiosamente l’unica piemontese inserita nel girone B) che naturalmente non staranno a guardare.

Risultati Serie C/ Playoff semifinali: il Palermo strapazza la Feralpisalò

Nel girone C invece come sempre ci sarà grande battaglia: lo spostamento del Pescara contribuisce a rendere ancor più incerta la situazione riguardo la vittoria del girone e la conseguente promozione diretta, di sicuro Avellino e Catanzaro sono due squadre che partono in prima fila ma poi non bisognerà sottovalutare le ambizioni del Foggia e del Crotone, con gli squali che dopo il doppio salto all’indietro vogliono immediatamente tornare in cadetteria. Sarà dunque molto interessante valutare lo scenario legato ai risultati di Serie C per la prima giornata…

RISULTATI SERIE C: 1^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 14:30 Cesena Carrarese

Ore 14:30 Entella Torres

Ore 14:30 Fiorenzuola Fermana

Ore 14:30 Gubbio Montevarchi

Ore 14:30 Recanatese Vis Pesaro

Ore 14:30 Reggiana Lucchese

Ore 14:30 San Donato Rimini

Ore 17:30 Imolese Alessandria

Ore 17:30 Olbia Pontedera

GIRONE C

Ore 17:30 Giugliano Viterbese

Ore 17:30 Monterosi Audace Cerignola

Ore 20:30 Catanzaro Picerno

Ore 20:30 Fidelis Andria Potenza

Ore 20:30 Foggia Latina

Ore 20:30 Gelbison Juve Stabia

Ore 20:30 Messina Crotone

Ore 20:30 Monopoli Taranto

Ore 20.30 Pescara Avellino

Ore 20:30 Turris Virtus Francavilla











© RIPRODUZIONE RISERVATA