Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score dei posticipi, 11^ giornata

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SPAZIO AI POSTICIPI

Sono riflettori accesi sui risultati della Serie C, anche in questo lunedi 25 ottobre 2021: dopo le scintille occorse anche ieri, con oggi chiudiamo finalmente il quadro della undicesima giornata del terzo campionato italiano e davvero non vediamo l’ora di dare spazio al campo, tenuto conto che si tratta di gare davvero di gran prestigio. Il programma, cosa abbastanza inusuale poi è abbastanza corposo, pur trattandosi solo di posticipi: da calendario vediamo subito che saranno ben due le partite a farci compagnia in questo lunedì e due i gironi impegnati.

Controllando dunque subito quanto deciso dalla Lega per la 11^ giornata di Serie C, vediamo che oggi il primi fischio d’inizio sarà solo alle ore 20.00 quando all’Ettore Mannucci si accenderà l’incontro tra Pontedera e Reggiana, sfida valida per il girone B. Solo poco è poi sarà anche fischio d’inizio per la partita tra Feralpisalò e Padova, che si accenderà tra le mura del Lino Turina alle ore 21.00, e sarà valido invece per il girone A del terzo campionato nazionale.

RSULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL CONTESTO

Pur pronti a dare il via a questo lunedi dedicato ai risultati della Serie C, ci pare doveroso dare anche un maggior contesto alle sfide che ci faranno compagnia questa sera: sempre considerando anche la classifica dei due gironi impegnati. Cominciamo allora subito dall’incontro al Mannucci tra Pontedera e Reggiana, dove ospiti saranno proprio gli emiliani di Aimo Diana, netti dominatori della classifica del girone. Con in bottino di 10 risultati utili di fila di cui sette vittorie (‘l’ultima con l’Ancona Matelica solo la scorsa settimana), la Reggiana è leader assoluta e club pronto a fare di nuovo il colpaccio, a spese dei toscani che invece faticano ai gradini più bassi della classifica, giusto sul filo della zona rossa.

È invece partita da piani alti della classifica, quella del girone A tra Feralpisalò e Padova che comincerà subito dopo: padroni di casa saranno infatti i leoni, comodi nella top four della graduatori del gruppo e che pure vantano un gap di tre sole lunghezze su Padova capolista (alla vigilia della 11^ giornata) del girone A. L’incontro si annuncia dei più tosti per la squadra biancorossa, che nelle ultime settimane ha dimostrato di non essere infallibile (KO contro il Lecco): Vecchi e i suoi ne vorranno certo approfittare. Chissà che ci dirò il campo!

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

Ore 21.00 Feralpisalò-Padova

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 24

Padova, Renate 23

Feralpisalò 20

Pro Vercelli 19

Albinoleffe 17

Lecco 16

Triestina 15

Juventus U23 14

Pro Patria 13

Virtus Verona, Trento, Seregno 12

Pergolettese, Legnago Salus, Fiorenzuola 11

Giana Erminio 10

Piacenza, Mantova 9

Pro Sesto 8

GIRONE B

Ore 20.00 Pontedera-Reggiana

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana, Cesena 24

Modena 21

Ancona-Matelica 19

Imolese 18

Vis Pesaro, Siena, Gubbio, Pescara 17

Carrarese 15

Lucchese 14

Olbia, Entella 13

Pontedera, Teramo 11

Montevarchi 10

Fermana, Grosseto, Pistoiese 9

Viterbese 6



