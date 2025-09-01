Risultati Serie C, classifiche e diretta gol live score dei due posticipi che chiuderanno la 2^ giornata di campionato, oggi lunedì 1 settembre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: APPENA DUE POSTICIPI STASERA

Non sarà una serata particolarmente ricca per i risultati Serie C oggi, lunedì 1 settembre 2025, ma per completare la seconda giornata del nuovo campionato di Serie C 2025-2026 restano ancora due posticipi del girone B e allora è giusto parlare delle squadre che allieteranno il lunedì sera calcistico.

Innanzitutto, un’annotazione pratica, perché pur essendo solamente due partite saranno collocate a mezz’ora di distanza una dall’altra. Si comincerà alle ore 20.30 con il posticipo forse teoricamente più affascinante, non fosse altro perché stiamo parlando del derby romagnolo Forlì Ravenna.

Due piazze importanti, che l’anno scorso erano nello stesso girone di Serie D: il Forlì vinse il campionato e si prese la promozione sul campo, il Ravenna fu secondo a dieci punti di distanza ma poi vinse i playoff e grazie a questo acuto si è preso il successivo ripescaggio a completamento degli organici.

Adesso quindi la sfida derby si ripropone per i risultati Serie C: il Forlì conta sul fattore campo per conquistare i primi punti in classifica dopo la sconfitta ad Arezzo nella prima giornata, il Ravenna invece ha debuttato con una divertente vittoria per 3-2 contro il Campobasso e ci riproverà per restare piacevolmente a punteggio pieno.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LA SECONDA PARTITA

Abbiamo dato ampio spazio al derby romagnolo, sia perché è uno scontro oggettivamente affascinante, sia perché avrà inizio mezz’ora prima dell’altro posticipo che caratterizzerà il lunedì sera per i risultati Serie C, ma naturalmente adesso è giunto il momento di parlare anche del match delle ore 21.00, che sarà invece Guidonia Pineto. Qui oggettivamente non si può parlare di tradizione oppure di rivalità, meglio quindi esaminare immediatamente il lato più agonistico della partita.

I laziali del Guidonia sono a loro volta neopromossi dallo scorso campionato di Serie De hanno debuttato al piano superiore con un ottimo pareggio per 0-0 sul campo del Perugia, una formazione naturalmente di blasone decisamente superiore rispetto agli eredi del Monterosi Tuscia. Anche il Pineto ha esordito con un pareggio, 1-1 casalingo contro la Vis Pesaro, ma nel caso degli abruzzesi parliamo di una squadra che ormai è assai ben conosciuta a chi segue abitualmente i risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C, 2^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20.30 Forlì Ravenna

Ore 21.00 Guidonia Pineto

CLICCA PER LE CLASSIFICHE DI SERIE C