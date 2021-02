Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score dei posticipi (22^ giornata)

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE IN PROGRAMMA

Siamo ancora in compagnia del terzo campionato nazionale: oggi giovedi 4 febbraio si chiuderà il quadro dei risultati della Serie C per la 22^ giornata, la terza del turno di ritorno e chiaramente siamo impazienti di accogliere anche gli ultimi verdetti. A dir il vero però, calendario alla mano, vediamo subito che il programma per oggi è parecchio risicato, con un solo girone dei tre classici, chiamato di nuovo in campo per gli ultimi posticipi: non per questo sarà un pomeriggio meno avvincente, considerato poi il valore delle formazioni chiamate in causa. Sfogliando dunque subito il calendario odierno, vediamo che per il quadro dei risultati di Serie C, oggi si scenderà in campo già alle ore 15.00 con la sfida del girone B tra Fano e Carpi, dove i biancorossi proveranno a riconfermarsi dopo il 2-0 imposto ai virgiliani lo scorso fine settimana. Secondo e ultimo appuntamento sarà poi alle ore 17.30, sempre per il girone B, con il match tra Mantova e Padova, dove i patavini sono intenzionati a fare bottino pieno per non perdere ancora terreno rispetto alle big indiziate per la promozione.

RISULTATI SERIE C: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, per la giornata di oggi, tutta dedicata ai risultati della Serie C, il programma dei posticipi della 22^ giornata è abbastanza risicato: e non potrebbe essere altrimenti considerato il febbraio di fuoco che si sta aprendo per il terzo campionato nazionale. Gli appassionati lo sanno bene: già sabato e domenica 6-7 febbraio i nostri beniamini della Lega Pro saranno di nuovo in campo per disputare un nuovo turno regolare e successivamente, nel vivo della prossima settimana sarà spazio ancora per i recuperi, ancora molti. Non solo: a seguire ecco che per il 131-4 sarà tempo per un nuovo turno di campionato e subito si replicherà con un turno infrasettimanale extra per il 16 e 17 febbraio. Insomma, tempo 2 settimane e la Serie C sarà una presenza costante: con tutta la gioia dei tifosi di tutta Italia chiaramente. Ci attende dunque un percorso veramente impegnativo, ma nel frattempo godiamoci gli ultimi scampoli della 22^ giornata.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE B

Ore 15.00 Fano-Carpi

Ore 17.30 Mantova-Padova

CLASSIFICA

Sudtirol 44

Perugia, Modena 40

Padova 38

Sambenedettese 36

Cesena, FeralpiSalò, Virtus Verona 35

Triestina 33

Mantova 32

Matelica 31

Carpi 27

Fermana, Gubbio 26

Legnago, Vis Pesaro 22

Imolese 19

Fano 17

Ravenna 16

Arezzo 10



