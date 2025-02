RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UN POSTICIPO PER GIRONE!

Per i risultati Serie C siamo nuovamente in campo nell’ambito della 26^ giornata: restano infatti da giocare i posticipi, che lunedì 10 febbraio saranno tre e andranno in scena alle ore 20:30. Triestina Trento, Ternana Arezzo e Casertana Audace Cerignola: una partita per girone all’interno di scenari diversi in termini generali ma anche guardando al passo delle squadre.

Nel girone A la Triestina era partita davvero male, ma sta risalendo la corrente in maniera abbastanza netta: arriva da 10 punti conquistati nelle ultime cinque giornate, è ancora in zona playout ma adesso si può davvero permettere di sperare nella salvezza diretta, che sarebbe un ottimo risultato considerate le premesse.

Certamente l’avversaria di oggi non è di quelle semplici: il Trento continua a essere abbastanza costante nel rendimento e sta lottando per qualificarsi subito alla fase nazionale dei playoff, sfruttando anche il calo dell’Atalanta U23 per un traguardo davvero di prestigio, anche qui bisogna pensare al fatto che nelle stagioni recenti il Trento è sempre stato in corsa per la post season ma in posizioni marginali, ora invece si tratta di correre quasi per la Top 3 (e attenzione perché anche la Feralpisalò ha rallentato). Ci sono altri temi da trattare per i risultati Serie C, vediamo di cosa si tratta.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LE SPERANZE DELLA TERNANA

Uno dei temi più intriganti che ci accompagnano nei risultati Serie C di oggi è sicuramente la speranza della Ternana di ottenere la promozione diretta.

La sconfitta contro il Pineto è stata senza ombra di dubbio un duro colpo, ma poi le fere hanno reagito ottenendo due vittorie consecutive e sono riuscite a tornare a ridosso della capolista Entella, in una corsa al salto di categoria che coinvolge assolutamente anche dalla Torres e dalla quale sembrano invece essersi staccate Vis Pesaro e soprattutto Pescara, che restano sornione ma forse non hanno il passo giusto per operare una rimonta che a questo punto è complicata perché le distanze iniziano a essere importanti.

Senza la penalizzazione di due punti la Ternana avrebbe una sola lunghezza da recuperare alla Virtus Entella, questo naturalmente potrebbe contare parecchio quando si tireranno le somme finali ma per il momento la squadra umbra se la gioca ampiamente, aspettando le sfide dirette.

Ricordiamo che i rossoverdi erano riusciti, sotto la guida di Cristiano Lucarelli, a centrare il record di punti in Serie (90, con 36 partite) prima che questo primato venisse battuto dal Catanzaro (e poi dal Cesena che ha eguagliato i calabresi), ma l’anno scorso è arrivata la retrocessione dalla Serie B con il playout perso contro il Bari. Ora c’è l’occasione di tornare immediatamente in cadetteria, anche per questo stasera la partita del Liberati contro l’Arezzo, sesto in classifica, è molto importante.

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 26^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Triestina Trento

GIRONE B

Ore 20:30 Ternana Arezzo

GIRONE C

Ore 20:30 Casertana Audace Cerignola

