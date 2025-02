RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: PUNTI PESANTI NEL GIRONE B!

Tre partite per i risultati Serie C che lunedì 17 febbraio portano alla conclusione la 27^ giornata: come da programma si scende in campo alle ore 20:30, il girone C ha già esaurito il suo calendario e dunque protagonisti sono solo gli altri due gironi. Punti pesanti, davvero pesanti quelli in palio nel girone B: ci sono due squadre come Perugia e Pescara che avrebbero dovuto lottare per la promozione, invece il Grifone si trova addirittura fuori dalla zona playoff con l’ennesima sconfitta sul groppone e ha il playout a soli tre punti, occhio perché la Lucchese è proprio la squadra sulla quale fare la corsa e per il Perugia una sconfitta al Porta Elisa significherebbe aggancio e situazione complessa.

Il Pescara di Silvio Baldini è tornato a vincere, ma dopo un periodo di netto calo: il Delfino guidava la classifica del girone B e adesso si ritrova al quinto posto a -10 dalla vetta (entrando nella giornata), non è in discussione la partecipazione ai playoff ma, per come si era messa, chiaramente si tratta di un traguardo deludente. Questi però sono solo due dei temi che ci accompagnano nel lunedì sera dedicato ai risultati Serie C, ne vedremo altri lungo la strada e per il momento andiamo a parlare anche dell’unica partita che si gioca per il girone A.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: INCUBO CALDIERO

Possiamo parlare di incubo Caldiero Terme nei risultati Serie C? Intendiamoci: dover giocare il playout o retrocedere direttamente avrebbe reso comunque ininfluente la vittoria della Coppa Italia, ma se non altro la neopromossa veneta avrebbe avuto un trofeo in bacheca e magari avrebbe potuto ritrovare spinta verso la volata finale in campionato. Invece mercoledì sera il Caldiero Terme, nonostante si fosse portato in vantaggio per due volte, è stato raggiunto e superato dalla Giana Erminio che ha vinto in trasferta ed è volato in finale. Niente Coppa Italia per i gialloverdi, che ora si rilanciano nel campionato: li attende il derby contro la Virtus Verona.

Partita in questo momento complicatissima: i rossoblu arrivano da tre vittorie consecutive e una di queste è stata contro la capolista Padova, il Caldiero Terme terzultimo in classifica sta anche vedendo come le squadre davanti a sé abbiano in qualche modo cambiato passo e dunque evitare lo spareggio è in questo momento sempre più difficile, attenzione anche alla possibilità di retrocessione diretta perché Lecco o Triestina potrebbero mettere la distanza sufficiente per cancellare i playout. Situazione insomma non abbordabilissima per il Caldiero Terme, la partita di stasera è di quelle da vincere…

RISULTATI SERIE C: POSTICIPI 27^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Virtus Verona Caldiero Terme

GIRONE B

Ore 20:30 Lucchese Perugia

Ore 20:30 Pescara Ascoli

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE C